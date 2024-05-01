Diyanetten kutsal topraklara gideceklere önemli uyarı: Hac vizesi alın

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, dünya genelinde yaklaşık 50 milyon kişinin hac için sıra beklediğini ifade etti.
Suudi Arabistan'ın Müslüman ülkelerin binde 1'i oranında her ülkeye kota tahsis ettiğini aktaran Bircan, Türkiye'nin de 85 bin civarında kotası bulunduğuna dikkati çekti.
Bircan, bu kotanın yüzde 60'ının Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu tarafından kullanıldığını, yüzde 40'ının ise başkanlıkla sözleşme imzalayan şirketler vasıtasıyla kullanıldığını söyledi.
"Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız hacca gitmek için kayıtlarını yaptırdı"
Türkiye'den hacca gitmek için çok fazla başvuru bulunduğunu anlatan Bircan, şöyle devam etti:
Mekke'ye hac mevsimi dışında seyahat ve işçi vizeleriyle gidebileceğine işaret eden Bircan, fakat hac mevsiminde bu vizelerin insanlara hac ibadeti yapmalarına asla izin vermediğini bildirdi.
Bircan, haccın yapıldığı yerlerin ve alacağı kapasitenin de belli bir oranda olduğunu belirterek, Arafat vakfesinin yapıldığı yerin sınırlı olduğunu, Müzdelife vakfesinin yapıldığı yerin belli bir alanı kapsadığını, Mina, şeytan taşlama ve tavafın yapıldığı alanların da çok kısıtlı olduğunu anlattı.
Bircan, şöyle konuştu:
Hac vizesi harici yakalananlar ülkeden deport edilecek
Bircan, geçen yıl kutsal topraklara gittikten sonra hac yapmadan Türkiye'ye dönen vatandaşlar olduğunu belirtti.
"Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımızın değişik yollarla, seyahat ve ticaret vizeleriyle hacca götürme vaadinde bulunanlara asla itibar etmemelerini istiyoruz." diyen Bircan, şu uyarılarda bulundu: