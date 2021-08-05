Gündem Kafasında 6 dikişle Yeşil Vatanı terk etmedi
MUĞLA

Kafasında 6 dikişle Yeşil Vatan’ı terk etmedi

Muğla'da orman yangınına müdahale eden Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekibinden Sadık Emre, hortum patlaması sonucu kafasında yarıklar oluştu ve hastaneye kaldırıldı. İstirahat verilen alev savaşçısı Sadık Emre istirahat yerine tekrar görevine döndü.

Haber Merkezi İHA
Kafasında 6 dikişle Yeşil Vatan’ı terk etmedi
Yangın söndürme çalışmalarında başından yaralanan Sadık Emre istirahat yerine tekrar görevine döndü.

Muğla’nın 5 noktasında devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınması için Türkiye’nin dört bir yanından gelen alev savaşçıları, zaman zaman yaşadıkları iş kazalarına rağmen Yeşil Vatan’ı terk etmiyor.

Başından yaralandı

Kavaklıdere ilçesinde başlayan ve Menteşe ilçesi istikametinde seyreden orman yangınına gece karadan müdahale eden Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekibinden Sadık Emre, hortum patlaması sonucu kafasında yarıklar oluştu ve hastaneye kaldırıldı.

Kafasında 6 dikiş ile görev yerine dönen Sadık Emre, “Yeşil Vatan tehlikede iken, arkadaşlarım alevlerle savaşırken elim kolum tutuyorsa ben istirahat edemem.
Kafasında 6 dikiş ile görev yerine dönen Sadık Emre, “Yeşil Vatan tehlikede iken, arkadaşlarım alevlerle savaşırken elim kolum tutuyorsa ben istirahat edemem." diye konuştu

Hortumun darbesi ile kafasından yaralanan Sadık Emre’ye, sağlık personeli tarafından kafasına 6 dikiş atıldı. İstirahat verilen alev savaşçısı Sadık Emre istirahat yerine tekrar görevine döndü.

Manavgat'ta orman işçileri ve vatandaşlar yangını söndürmek için mücadele etti
FOTOĞRAF 15
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.​
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İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Kızıldağ çevresinde etkisini sürdürüyor.
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Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü.
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Orman işçileri ve vatandaşlar yangını söndürmek için mücadele etti.
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Manavgat'ta orman işçileri ve vatandaşlar yangını söndürmek için mücadele etti
Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızıldağ mevkiinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi. Orman işçileri ve vatandaşlar yangını söndürmek için mücadele etti.

" Kanımın son damlasına kadar savaşacağım"

Kafasında 6 dikiş ile görev yerine dönen Sadık Emre, “Yeşil Vatan tehlikede iken, arkadaşlarım alevlerle savaşırken elim kolum tutuyorsa ben istirahat edemem. Askerimiz polisimiz bu vatanı nasıl koruyorsa, denizcilerimiz nasıl canları pahasına Mavi Vatan’ı koruyorsa, ben de Yeşil Vatan’ı korumak için alevlerle kanımın son damlasına kadar savaşacağım” dedi.

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