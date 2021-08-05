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ANKARA

Azerbaycan'dan yangınlarla mücadele için ek ekip

Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye büyük destek veren Azerbaycan, yeni ekip gönderiyor.

Azerbaycan’ın Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 150 kişilik yangına müdahale ekibi, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağı Türkiye’ye göndereceği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycandan yangınlarla mücadele için ek ekip
Azerbaycanlı asker yangına müdahale ediyor (Arşiv)

Azerbaycan’ın Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine desteği devam ediyor. Azerbaycan’ın Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 150 kişilik yangına müdahale ekibi, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağı Türkiye’ye göndereceği bildirildi.

Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla, 150 kişilik yangına müdahale ekibinin orman yangınlarını söndürmek ve yangını önlemek için Türkiye’ye gönderilmek üzere hazır duruma getirildiği ve sabah saatlerinde Türkiye’ye gitmek için yola çıkacağı belirtildi.

Azerbaycan yangın söndürme ekipleri: Biz biliyoruz ki Azerbaycan'da yangın başlarsa Türkiye'nin uçakları itfaiyeleri orada olur
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Azerbaycan yangın söndürme ekipleri: Biz biliyoruz ki Azerbaycan'da yangın başlarsa Türkiye'nin uçakları itfaiyeleri orada olur

Türkiye'de devam eden orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan gelen yangın söndürme ekibi, yapmış oldukları mücadeleyle duygulandırdı. Ekipteki bir görevli, ''Biz biliyoruz ki yangın başlarsa Türkiye'nin uçakları, itfaiyeleri Azerbaycan'da olur'' diyerek iki ülkenin birbirine bağlılığını dile getirdi.

247 kişilik ekip göndermişti

Azerbaycan’dan Türkiye’ye 150 kişilik yangına müdahale ekibinin yanı sıra 1 “BE-200ÇS” model amfibi uçağı, 40 itfaiye aracı ve özel ekipman gönderileceği aktarıldı.
Azerbaycan, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla 30 Temmuz’da 100 kişilik yangına müdahale ekibini, 31 Temmuz’da ise 247 kişilik yangına müdahale ekibi, 54 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.

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