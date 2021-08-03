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ANTALYA İSPARTA

Balayını iptal edip yangına koştu

Bir hafta önce evlenen itfaiye eri Ahmet Davşan, Manavgat'taki yangını duyunca balayını iptal ederek, göreve geldi. Davşan, "Arkadaşlarım çalışırken ben de burada olmalıydım. Balayı planımızı artık başka zamana bıraktık. Eşim de benim burada olmam gerektiğini söyledi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Antalya haber: Balayını iptal edip yangına koştu ​
Isparta İtfaiyesinde görev yapan itfaiye eri Ahmet Davşan yangın haberini alınca tatili iptal ettirip, eşini de annesi ve babasına emanet ettiğini kaydetti.

Manavgat'ta 1 haftadır devam eden orman yangınıyla mücadele için 40 ilden itfaiye ekipleri, bölgeye geldi. Yerleşim yerlerine yangının ulaşmaması için hem söndürme hem de soğutma çalışmalarına destek veren itfaiyeciler, zaman zaman tehlikenin ortasında kaldı.

Orman ekipleri, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta üzerlerinde 400 derece alevlere dayanıklı kumaştan üretilen tulumlar, yanmayan ve elektrik iletmeyen özel çizmeler giyiyor. Ekipler, yeşil alanda alevlerle mücadele ederken destek için gelen itfaiye ekipleri ise yerleşim bölgesinde görev alıyor.

BALAYI REZERVASYONUNU İPTAL ETTİ

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, ekiplerin 7/24 yangınla mücadele edip, hiçbir şeyden çekinmediğini, tüm insani ihtiyaçların ikinci planda olduğunu söyledi. Er, “Burada tek amacımız var o da yangını kısa sürede söndürmek. Biz ormana müdahale edemiyoruz. Ancak amacımız yerleşim yerlerine yangının ulaşmaması. Ekiplerimiz hiç durmadan çalışıyor. Üzerlerinde kıyafetleriyle birlikte yatıp uyuyanlar oldu. 1 hafta önce evlenen ve izinde olan Ahmet Davşan arkadaşımız afeti duyunca çıkıp geldi. 'Neden geldin?' dedim. 'Bana asıl şimdi ihtiyaç var' dedi. Türkiye'nin her yerinden gelen ekipler hiç durmadan mücadele ediyor. Yangını söndüreceğiz" dedi.

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'EŞİM DE BURADA OLMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ'

Düğün öncesi izne ayrıldığını ve eşiyle gideceği balayı için rezervasyon yaptırdığını anlatan Ahmet Davşan ise yangın haberini alınca tatili iptal ettirip, eşini de annesi ve babasına emanet ettiğini kaydetti. Göreve gelen Davşan, “Arkadaşlarım çalışırken ben de burada olmalıydım. Balayı planımızı artık başka zamana bıraktık. Eşim de benim burada olmam gerektiğini söyledi" diye konuştu.

50 KİLOYA ULAŞAN AĞIRLIKLA ALEVLERE MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, yangına özel kıyafetlerle müdahale ediyor. Üzerlerinde 400 derece ısıya dayanıklı kumaştan üretilen tulum bulunan itfaiye erleri, yanmayan ve elektrik iletmeyen özel çizme giyiyor. Oksijen tüpünü sırtından indirmeyen ve maske takan ekiplerin üzerlerinde tam teçhizatlı 50 kiloya ulaşan ağırlık bulunuyor. Ayrıca kıyafetleri ıslanmadan önce 20 kilo, ıslanınca ise 2 katı ağırlığa çıkıyor.

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