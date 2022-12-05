Kaftancıoğlu İmamoğlu ile tokalaşmadığı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey asla olmaz

Bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında soğuk rüzgarlar esen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' organizasyonda İmamoğlu ile tokalaşmadığı ileri sürülmüştü.

Program sırasında herkesle tokalaşan Kaftancıoğlu'nun sıra İmamoğlu'na gelince başını sallamakla yetinmesi dikkat çekmişti.

KAFTANCIOĞLU: ÖYLE BİR ŞEY ASLA OLAMAZ

Konuya ilişkin gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamada bulunan Kaftancıoğlu, İmamoğlu ile tokalaşmadığı iddiasını yalanladı. Kaftancıoğlu şunları söyledi:

"Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek! Benim tarafımdan öyle bir şey asla olmaz. Genel başkanın konuşması bitince 'Çıkalım' diye düşüncemi söyledim. Selvi hanım sendeledi. Benim aklım Selvi hanımdaydı. Altan Öymen'e bir şeyler söyledim. Ardından Ekrem başkan ve Haydar Akar'la selamlaştık. Engin Altay'la da tokalaşmadım. Sırada Engin Özkoç vardı. Özkoç, Genel Başkanla ve benimle tokalaşınca sonrakilerle tokalaşarak devam ettik."

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NE OLMUŞTU?

Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti. İddialar hakkında konuşan İmamoğlu ise "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." demişti.