Gündem Gerilim kamerada Herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlunu es geçti
POLİTİKA

Gerilim kamerada: Herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nu es geçti

Bir süredir aralarında gerilim yaşandığı belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' organizasyonunda yan yana geldi. Programa katılanların elini teker teker sıkan Kaftancıoğlu'nun sıra İmamoğlu'na gelince başını sallamakla yetinmesi dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gerilim kamerada: Herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlunu es geçti
​Gerilim kamerada: Herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nu es geçti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun arasında bir gerginlik olduğu yönündeki iddialar günlerdir konuşuluyordu.

Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti. İddialar hakkında konuşan İmamoğlu ise "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." demişti.

ELİNİ BİLE SIKMADI

Bu gelişmelerin ardından iki isim, CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' organizasyonunda yan yana geldi.

Program sırasında herkesle tokalaşan Kaftancıoğlu'nun,

sıra İmamoğlu'na gelince başını sallamakla yetinmesi dikkat çekti.

Gerilim kamerada: Herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nu es geçti
OYNAT 00:20
Gerilim kamerada: Herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nu es geçti
Bir süredir aralarında gerilim yaşandığı belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' organizasyonunda yan yana geldi. Programa katılanların elini teker teker sıkan Kaftancıoğlu'nun sıra İmamoğlu'na gelince başını sallamakla yetinmesi dikkat çekti.

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