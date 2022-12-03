İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun arasında bir gerginlik olduğu yönündeki iddialar günlerdir konuşuluyordu.

Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti. İddialar hakkında konuşan İmamoğlu ise "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." demişti.

ELİNİ BİLE SIKMADI

Bu gelişmelerin ardından iki isim, CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' organizasyonunda yan yana geldi.

Program sırasında herkesle tokalaşan Kaftancıoğlu'nun,

sıra İmamoğlu'na gelince başını sallamakla yetinmesi dikkat çekti.

OYNAT 00:20 Gerilim kamerada: Herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nu es geçti Bir süredir aralarında gerilim yaşandığı belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' organizasyonunda yan yana geldi. Programa katılanların elini teker teker sıkan Kaftancıoğlu'nun sıra İmamoğlu'na gelince başını sallamakla yetinmesi dikkat çekti.





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