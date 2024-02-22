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Kahramanmaraş merkezli depremlerde sorumlular hakkında ilk karar çıktı

6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumlularıyla ilgili açılan davaların ilk kararı Şanlıurfa'da sonuçlandı. Mezar olan apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

16:55 - 22/02/2024 Perşembe
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Geçtiğimiz yıl yaşanan
Kahramanmaraş
merkezli depremlere ilişkin yürütülen soruşturmada bir yeni gelişme yaşandı.

6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalar büyük önem taşıyor.


Bu kapsamda ilk karar Şanlıurfa'da verildi.


Tutuklu müteahhit hakim karşısında


Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer'in avukatları ile mağdur tarafların avukatları katıldı.


Heyet değişikliği nedeniyle duruşmada apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporlar ve tutanaklar okundu.


Mağdur taraf avukatları, sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti.


Kusurlu bulundu


Sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, aynı binanın enkazında müvekkillerinin de oğlunu kaybederek zarar gördüğünü dile getirdi.


Savcı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın apartmanın inşasında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu kaydetti.


Oğlunu kaybettiği için indirim uygulandı


Oy birliğiyle alınan kararda, sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.


Söz konusu binada kendi oğlunu da kaybetmiş olması nedeniyle cezasında 1/6 oranında indirime gidilerek sanığın 18 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.


Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği de anımsatıldı.


İlgili karar, depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında verilen ilk karar olma özelliği taşıyor.




#Deprem
#Şanlıurfa
#Kahramanmaraş
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