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Deprem konutlarında anahtar teslimatları başladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen sarsıcı depremler sonrasında hızla başlatılan konut projeleri, bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak hak sahiplerine anahtar teslimlerine başlandı.

10:31 - 22/02/2024 Perşembe
IHA
Yeni evlerine kavuşan depremzedelere anahtar teslimatları başlandı.
Yeni evlerine kavuşan depremzedelere anahtar teslimatları başlandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Depremler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan deprem konutlarının ilk etapları tamamlandı.


İl geneli tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi, depremin yıl dönümü 6 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmişti.


Kura sonucu deprem konutu almaya hak kazanan depremzedelere AFAD tarafından mesaj yollandı.

Yeni evlerine kavuşan depremzedelere anahtar teslimatları başlandı. Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarında ise mutlu bekleyiş var.


Depremzede Osman Bülbül ve dünürü Hüseyin Tolukan ise anahtarını aldı. Oğlunu telefonla görüntülü arayan baba Hüseyin Tolukan'ın mutluluğu gözlerinden okundu.

'Bundan daha iyisi olmaz'

Evine kavuşan depremzede Osman Bülbül,
“Evim polis lojmanlarındaydı ve burası çıktı kısmet olursa buraya taşınacağız. Allah razı olsun bizi rezillikten kurtardı”
dedi.

Depremzede Tolukan ise,
“Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Oğluma evi gösteriyoruz. Böyle bir ev ele geçmez bundan daha iyisi olmaz. Anahtarı aldık Allah'a şükür”
diye konuştu.
#Kahramanmaraş
#deprem
#konut
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