Kan durmadan normalleşemeyiz

Zafer Sırakaya.
İsrail Büyükelçisi’nin geri çekilmesine dair bir soru üzerine Sırakaya, “Şu anda büyükelçiler ile ilgili geri çekme noktasında değiliz. Şu an her şeyden önce akan kanın durması gerekiyor. Biz bu süreç içerisinde İsrail büyükelçisini geri çekerek bu sürece katkı mı sağlarız yoksa bir çözümsüzlük sürecine doğru adım mı atmış oluruz? Bu sürece baktığımız zaman biz her iki tarafla konuşabilecek neredeyse tek ülke konumundayken çok daha rasyonel, çok daha sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla bu dönem içerisinde herhangi bir şekilde büyükelçilerin bugün itibarıyla sıcak bir gündem olarak çekilmesi durumu söz konusu değil” dedi.
NORMAL GÜNDEME DÖNEMEYİZ
İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecine de değinen Sırakaya, şöyle devam etti: “Şu sorunu aşmadan bizim böyle bir gündeme dönebilmemiz şu anda mümkün değil. Öncelikle var olan büyük sıkıntıyı çözmemiz lazım. Bu önümüzdeki süreç içerisinde Filistin ile İsrail arasındaki ilişkilerin nereye doğru evrilmesiyle yakinen ilgili. Var olan sıkıntıyı çözmeden, akan kanın durmasını sağlamadan, mağdur insanların ahının göğe yükseldiği bir ortam içerisinde tekrar normal gündeme dönebilme imkanımız olabilir mi? Bu konu hallolmadan bizim tekrar normal gündemimize dönebilme ihtimalimiz yok. Bu konunun çözülmesi esastır.”