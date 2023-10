Kan durmadan normalleşemeyiz

İsrail Büyükelçisi’nin geri çekilmesine dair bir soru üzerine Sırakaya, “Şu anda büyükelçiler ile ilgili geri çekme noktasında değiliz. Şu an her şeyden önce akan kanın durması gerekiyor. Biz bu süreç içerisinde İsrail büyükelçisini geri çekerek bu sürece katkı mı sağlarız yoksa bir çözümsüzlük sürecine doğru adım mı atmış oluruz? Bu sürece baktığımız zaman biz her iki tarafla konuşabilecek neredeyse tek ülke konumundayken çok daha rasyonel, çok daha sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla bu dönem içerisinde herhangi bir şekilde büyükelçilerin bugün itibarıyla sıcak bir gündem olarak çekilmesi durumu söz konusu değil” dedi.