İsrail sansürlerine TikTok da katıldı: AK Parti Milletvekili Nazım Maviş'in 'Filistin' temalı videosu sonrası hesabını kapattılar

İşgalci İsrail’in 2,3 milyon Filistinli’nin yaşadığı Gazze’ye yönelik soykırım girişimi 13'üncü gününe girdi. Filistin halkının haklı davasını duyurmak ve işgalcinin yürüttüğü dezenformasyon faaliyetine karşı sınırlı imkanlarıyla yürüttüğü medya faaliyetleri de Batı’nın hedefine girdi.

Batı medyası, son olarak işgalcilerin hastane katliamını aklamaya çalıştı, tüm kanıtlara rağmen bombanın Hamas tarafından atıldığı algısını yaydı. Batı medyası, İsrail tarafından katledilen gazetecilerin ölüm haberlerini dahi 'İsrail' demeden sansürlemeye çalıştı.

Sosyal medyada Filistin'in sesini kıstılar

ABD teknoloji şirketi Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarında Filistin'e destek paylaşımlarına kısıtlama uygulayacağını duyurdu.

Facebook, 10 milyon takipçili en büyük Filistin sayfası ‘Quds News Network’ (QNN) hesabını kapattı.

İsrail sansürlerine TikTok da katıldı: AK Partili Maviş'in 'Filistin' temalı videosu sonrası hesabını kapattılar

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, işgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik katliam saldırılarına tepki gösterdiği videonun TikTok tarafından kaldırıldığını ve hesabının 'kalıcı olarak' kapatıldığını duyurdu.

'Politika ihlali' gerekçesiyle hesabın kapatıldığını duyuran Maviş, "Her ne olursa olsun, zalimlere karşı sesimizi yükseltmekten geri durmayacağız." dedi.

Maviş X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tiktok, TBMM Genel Kurulunda, Filistin’de yaşanan vahşete dikkat çektiğim konuşmamın videosu sebebiyle hesabımı kapattığını bildirmiş.

Bu konuşmanın “politikalarını ihlal” ettiğini söylemiş.

Her ne olursa olsun. Zalimlere karşı sesimizi yükseltmekten geri durmayacağız."















