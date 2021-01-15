Gündem Kanı yerde kalmayan şehidin ailesi sevinç gözyaşı döktü Bu haber ile ferahladık
ADİYAMAN

Kanı yerde kalmayan şehidin ailesi sevinç gözyaşı döktü: Bu haber ile ferahladık

Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce’yi şehit eden ‘Turuncu’ listedeki terörist etkisiz hale getirildi. Kanı yerde kalmayan şehidin babası Osman İnce, “Bu haber ile ferahladık” dedi.

Haber Merkezi İHA
Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde yaşayan şehit ailesi mutluluk gözyaşı döktü.
Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde yaşayan şehit ailesi mutluluk gözyaşı döktü.

Yıldırım Operasyonları kapsamında, Bitlis Sehit Ormanları kırsalında 11-12 Ocak tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bu teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde bir milyon TL’ye kadar ödülle “Turuncu” kategoride yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen bu teröristin, 8 Temmuz 2017’de Bitlis/Merkez-Hazo Boğazı mevkiinde komando timlerinin görev değişimi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen EYP’nin patlaması sonucu 2 askerin şehit edilmesi ve bir askerin yaralanması olayına katıldığı belirlendi. Bu olayda Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş şehit düşmüştü.

Şehit aileleri: Kirli savaşa hayır
GÜNDEM
Şehit aileleri: Kirli savaşa hayır

Bu haberi duyduktan sonra bir nevi de olsa ferahladık

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde yaşayan şehit ailesi mutluluk gözyaşı döktü. Şehidin annesi Cemile ve babası Osman İnce, evlatlarını şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesine sevindi. Baba Osman İnce, “Allah devletimizden razı olsun; askerimize güç kuvvet versin. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. İnşallah hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmaz. Bu haberi duyduktan sonra bir nevi de olsa ferahladık. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, askerimizden” dedi.

Şehit aileleri oyuna getirildi
GÜNDEM
Şehit aileleri oyuna getirildi

Allah devletimizden razı olsun

Mutluluk gözyaşları döken Anne Cemile İnce ise "Allah askerimize güç kuvvet versin. Benim oğlumu bu hale getirenleri Allah öte dünyada yakasından tutar. Allah askerimize, devletimize güç kuvvet versin. Ne yapalım kader böyleymiş. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Evlatlarımızın öcü alındıysa Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Şehidin ailesini Köseceli Belediye Başkanı Kerim Durgut, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Mustafa Orhan ve jandarma görevlileri ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun ‘şehit ailelerine 121'er lira maaş verildi’ iddiasına yalanlama: 6 bin lira aylık bağlandı
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu’nun ‘şehit ailelerine 121'er lira maaş verildi’ iddiasına yalanlama: 6 bin lira aylık bağlandı
Abone Ol Google News
Erdoğandan siber vatan mesajı

Erdoğan'dan 'siber vatan' mesajı

"Teknik altyapı ve içerik üretimi ile sahip çıkmakta kararlıyız."
Kuradan derbi çıkmadı

Kuradan
derbi çıkmadı

Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Erdoğan konuşuyor

​"Aşıda herhangi bir yan etki yok ikinci dozu da olacağım."

​Motor çalıştırıldı, seri üretim bu yıl başlayacak.
Bu haber aşı olanlar için

Bu haber aşı olanlar için

Bakanlık yan etkilerle karşılaşıldığında yapılacakları anlattı.

2 milyondan fazla

2 milyondan fazla

Gelir kaybı ve kira desteğine başvuran esnaf sayısı belli oldu.

Biz korona morona görmedik

Biz korona morona görmedik

​60 yıldır dağlarda ve yaylalarda yaşıyor.

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.