Gündem Kılıçdaroğlunun şehit ailelerine 121er lira maaş verildi iddiasına yalanlama 6 bin lira aylık bağlandı
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’nun ‘şehit ailelerine 121'er lira maaş verildi’ iddiasına yalanlama: 6 bin lira aylık bağlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Terör saldırılarında şehit olanların ailelerine 121'er lira maaş verildi" iddiasına cevap verdi. "Klasik bir CHP yalanı ve Kemal Kılıçdaroğlu iftirasıyla karşı karşıyayız" diyen Çalık, Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği makbuzun şehit polisin babasına ait olmadığını ve polislerin ailelerine 6 bin 150 lira aylık bağlandığını söyledi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, terör saldırılarında şehit olanların ailelerine verilen maaş miktarı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun, Genel Kuruldaki görüşmede gösterdiği makbuzun şehit polisin babasına ait olmadığının altını çizen Öznur Çalık, "Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalan bir Kılıçdaroğlu yalanıyla karşı karşıyayız. Türkçede doğru konuşmayana 'yalancı', CHP'de ise 'genel başkan' diyorlar. Şehit polis ailelerine 6 bin 150 lira, terör mağduru sivillerin ailelerine de bin 467 lira aylık bağlandı" dedi.

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"Kılıçdaroğlu şehit ailelerinden özür dilemeli"

Çalık sözlerine şöyle devam etti: "Ben de bir kez daha Sayın Kılıçdaroğlu rahat anlasın diye çocuğa anlatır gibi anlatacağım. Her şeyden önce aziz şehitlerimizi siyasete malzeme yaptığı için Kılıçdaroğlu milletimizden ve şehit ailelerimizden özür dilemeli. Şehitlerimiz ve gazilerimiz siyaset üstüdür, yerleri de başımızın üstündedir. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmamızı sorgulamak kimsenin haddi değildir. Taciz ve tecavüz vakalarıyla çalkalanan, skandalların partisi CHP'nin gündemi değiştirmek için şehitlerimizi kullanmasına bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz."

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