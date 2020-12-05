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Gündem Şehidin kanı yerde kalmadı 17 PKKlı öldürüldü
ANKARA

Şehidin kanı yerde kalmadı: 17 PKK’lı öldürüldü

Şehidin kanı yerde kalmadı: 17 PKK’lı öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde kalmadı. TSK, terör örgütü PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere sızma girişimine sert darbelerden birini vurdu. İHA ve SİHA’ların destek verdiği operasyonda iki gün içinde 17 terörist öldürüldü. MSB, “Mehmetçik, silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı” açıklaması yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Mehmet Altun
Şehit Mehmet Altun

Zeytin Dalı bölgesinde bir askerin şehit olduğu çatışma sonrası düzenlenen operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere sızma girişimine en sert darbelerden birini vurdu.

PKK/KCK'ya 42 ilde operasyon: 641 kişi gözaltında
GÜNDEM
PKK/KCK'ya 42 ilde operasyon: 641 kişi gözaltında
  • Önceki gün Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit olmuştu. İHA ve SİHA’ların devreye alındığı operasyonda iki gün içinde 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), yapılan açıklamada, “Mehmetçik, silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Operasyon sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 17 teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.

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