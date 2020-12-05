Şehidin kanı yerde kalmadı: 17 PKK’lı öldürüldü

Zeytin Dalı bölgesinde bir askerin şehit olduğu çatışma sonrası düzenlenen operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere sızma girişimine en sert darbelerden birini vurdu.
- Önceki gün Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit olmuştu. İHA ve SİHA’ların devreye alındığı operasyonda iki gün içinde 17 terörist etkisiz hale getirildi.
17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), yapılan açıklamada, “Mehmetçik, silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Operasyon sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 17 teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.