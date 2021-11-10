Kapalıçarşı'da '09.05' gerilimi: Yürümeye devam eden kişiyi darp ettiler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 9'u 5 geçe Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu sırasında yürümeye devam eden bir kişi, çevredekiler tarafından darp edildi.

Abone Ol