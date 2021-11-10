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İSTANBUL

Kapalıçarşı'da '09.05' gerilimi: Yürümeye devam eden kişiyi darp ettiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 9'u 5 geçe Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu sırasında yürümeye devam eden bir kişi, çevredekiler tarafından darp edildi.

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Kapalıçarşıda 09.05 gerilimi: Yürümeye devam eden kişiyi darp ettiler
Kapalıçarşı'daki saygı duruşuna katılmayan kişi darp edildi

İstiklal mücadelesinin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde düzenlenen törenlerle anıldı.

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KAPALIÇARŞI'DA SAAT 09.05 GERİLİMİ

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 9'u 5 geçe yapılan saygı duruşu sırasında, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan tarihi Kapalıçarşı'da arbede çıktı.

Esnafın dükkanlarının önüne çıkarak saygı duruşunu gerçekleştirdiği sırada, çarşıda yürüyen bir kişi, çevredekiler tarafından darp edildi.

Kapalıçarşı'da '09.05' gerilimi: Yürümeye devam eden kişiyi darp ettiler
OYNAT 00:47
Kapalıçarşı'da '09.05' gerilimi: Yürümeye devam eden kişiyi darp ettiler
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu sırasında yürümeye devam eden bir kişi, çevredekiler tarafından darp edildi.

"NE BEKLEYECEĞİM?"

Kendisine yapılan "Beklesene" uyarısına, "Ne bekleyeceğim?" diyerek tepki gösteren kişinin darp edildiği anlar, bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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