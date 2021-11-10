Kapalıçarşı'da '09.05' gerilimi: Yürümeye devam eden kişiyi darp ettiler

İstiklal mücadelesinin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde düzenlenen törenlerle anıldı.
KAPALIÇARŞI'DA SAAT 09.05 GERİLİMİ
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 9'u 5 geçe yapılan saygı duruşu sırasında, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan tarihi Kapalıçarşı'da arbede çıktı.
Esnafın dükkanlarının önüne çıkarak saygı duruşunu gerçekleştirdiği sırada, çarşıda yürüyen bir kişi, çevredekiler tarafından darp edildi.
"NE BEKLEYECEĞİM?"
Kendisine yapılan "Beklesene" uyarısına, "Ne bekleyeceğim?" diyerek tepki gösteren kişinin darp edildiği anlar, bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.