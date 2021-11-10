Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ü anma töreninde muhalefete eleştiri: Çarpık Atatürk istismarcısı kesimle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk'ü anma töreninde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü anma töreninde konuşuyor. https://t.co/Pjy0KtRvvZ — Yeni Şafak (@yenisafak) November 10, 2021

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Küresel krizlerin üstesinden başarıyla gelen bir ülke olarak her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz. Devraldığımız birikime sahip çıkan, bugüne kadar yapılanları 10'a katlayan Cumhuriyeti büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. İstanbul'daki AKM'nin eski ve yeni binaları da ülkemizin nereden nereye geldiğinin sembolleridir.

Asıl önemli olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek anlamaktır. Ülkemizde dillerinden Atatürk'ü ismini düşürmeyen ama onu anlamakta en küçük gayret göstermeyen kesim her dönem olmuştur. Mustafa Kemal, yüzbaşı rütbesiyle 1905'te Şam'daki 5. Ordu'da göreve başladı. 1908'de Libya'daki ilk görevine gitti. 1910'da Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı kapsayan bir gezi yaptı. İtalyanların Libya'ya saldırması üzerine 1911'de Binbaşı rütbesiyle Trablus'a giderek gözünden ve kolundan yaralandığı tarihi bir mücadele yürüttü. 1915 sonunda İstanbul'a döndü.

REKLAM

Samsun'a ayak bastığı andan itibaren şanlı milli mücadele dönemi başladı. Her fırsatta önünde poz verdikleri ama içinde bilmedikleri Nutuk'ta üç hedef belirtilir. Yurdumuzu dünyanın en medeni memleketleri seviyesine çıkartacağız, milletimizi en geniş refah vasıtalarına ulaştıracağız. Milletimiz her tökezlemenin ardından devletine daha güçlü sahip çıkmıştır.

"DÜRÜST DEĞİLLER"

Mustafa Kemal Libya'da, Suriye'de, Çanakkale'de, Kafkasya sınırlarımızda, Anadolu'nun her karış toprağında, hani bize diyorlar ya Azerbaycan'da, Suriye'de ne işiniz var? Hani siz Kemalistsiniz, hani Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz. Dürüst değiller, hani siz Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz. Biz atılması gereken adımları vakti saati geldiğinde atıyoruz.

Biz ABD'de BM binasının tam karşısında Türkevi inşa ettik. Ve orada adeta birilerine mesajımızı da en güzel şekilde verdik. Gazi Mustafa Kemal'in bu serencamı bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır. Türkiye, bugün de Suriye'de, Libya'da, Kafkaslardadır.

REKLAM

Bu ülkede gazinin bölgemizi kucaklayan siyasi, diplomatik mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz. Atatürk isminin arkasına sığınanlar ne yapıyorlar? Milletleri aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan çarpık Atatürk istismarcısı kesimle karşı karşıyayız.

Bizi gidip Avrupa'ya şikayet edenlerden bir şey olur mu? Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edelerden bir şey olur mu? Ülkenin en büyük yatırımını engellemek için kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor. İnanın gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı. Bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu, onu da bilmiyoruz. Kibirden yanlarına varılmayan, tehdit eden, gavurun kılıcını çalmaktan başka iş bilmeyen faşist zihniyet milletimizden hak ettiği dersi alacaktır.