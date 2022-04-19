Kapatma davası açılan HDP'den 220 sayfalık savunma: AYM'ye teslim edildi

Yüksek mahkeme, partinin, hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebini ise reddetti. Mahkeme, partinin kapatılması dışında 451 HDP'li hakkında siyasi yasak istenilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından 29 Kasım 2021'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanarak AYM'ye gönderilen esas hakkındaki görüşü, savunmanın hazırlanması için HDP'ye gönderdi.

Mahkeme, HDP’ye savunma yapması için 30 gün süre verdi ancak parti, savunma hazırlamak için 4 aylık süre daha talep etti. HDP'nin savunma yapmak için istediği süre talebini görüşen AYM, partiye 60 günlük daha ek süre verilmesine karar verdi.

Bu sürenin dolmasının ardından HDP'li heyet, bugün AYM'ye savunmayı teslim etti. 220 sayfalık savunmada kapatma talebine gerekçe yapılan 'bölücü eylemlerin odağında olma' ve 'terör propagandası' iddialarına yanıt verildiği belirtildi.

SÖZLÜ SAVUNMA ALINACAK

Söz konusu savunma, yüksek mahkeme üyelerince incelenecek. Daha sonra belirlenecek tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

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Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak AYM raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, yüksek mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek.

GÜNDEM İttifak ortakları arasında şimdi de 'Pençe-Kilit' krizi: PKK'ya kalkan olup Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

OYNAT 01:31 Nedim Şener: HDP'yle iş birliği yapan Kılıçdaroğlu gibiler olduğu sürece öfkem geçmeyecek Gazeteci Nedim Şener, TVNET ekranında yayınlanan Serhat İbrahimoğlu'nun programında HDP sözcüsü Ebru Günay'ın TSK'nın Kuzey Irak'ta başlattığı 'Pençe Kilit Harekatı'na dair yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.



Şener, 'HDP yönetimi; Yasin Börü sizin aşağılık taraftarlarınız tarafından paramparça edilmedi mi Kurban Bayramı'nda? Demirtaş isimli terörist çağrı yapmadı mı? Bu utanmazlarla iş yapan yüzsüzlere, Kılıçdaroğlu gibilere öfkem bitmez.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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