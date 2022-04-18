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Gündem Pençe-Kilit Operasyonu HDPyi rahatsız etti
POLİTİKA

Pençe-Kilit Operasyonu HDP'yi rahatsız etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyinde terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu, HDP'yi rahatsız etti. HDP'li Beştaş askeri harekatı hedef alarak, "İçerideki sıkıntıları örtmek için sınır ötesi operasyon yapılıyor" dedi. HDP'li Temelli ise "Ukrayna’da sahte barış diplomatlığının teşhiridir Pençe Kilit" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Kilit Operasyonu HDPyi rahatsız etti
Sezai Temelli - Meral Danış Beştaş

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı.

Planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Askeri harekat başarılı bir şekilde sürerken, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'den tepkiler art arda gelmeye başladı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, mecliste düzenlediği basın toplantısında, "İçerideki sıkıntıları örtmek için sınır ötesi operasyon yapılıyor" dedi. Beştaş operasyondan dolayı olan oluşan rahatsızlığını şu sözlerle ifade etti:

“Sınır ötesi operasyon haberleri var, bütün kanallarda birinci haber olarak. ‘Yıkacağız bitireceğiz, öldüreceğiz.’ Her zamanki hezeyanla; neredeyse alfabede harf kalmadı operasyon isimleriyle. Sorun çözüldü mü? Kürt meselesi çözüldü mü? Demokratik bir sistem oturdu mu rayına? Hayır. Yoksulluğu, açlığı, işsizliği, bu cinayetleri örtmenin yolu, savaş politikasını devreye sokmak. İnsanlar sofrasında ekmek olmadığını düşünmesin diye, sınır ötesi operasyon güzellemeleri ile bu devam ettiriyorlar."

HDP'li Sezai Temelli ise "Ülkeyi çöküşe sürükleyenler kendi bekaları uğruna savaş politikalarında ısrarı sürdürüyorlar. Ukrayna’da sahte barış diplomatlığının teşhiridir #pençekilit… Savaşa tüm samimiyetimizle karşı çıkmadığınız sürece bu devran böyle dönmeye devam eder; ya barış ya faşizm!" dedi.

MSB: Pençe Kilit operasyonunda 19 terörist etkisiz hâle getirildi
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Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

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