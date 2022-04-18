İttifak ortakları arasında şimdi de 'Pençe-Kilit' krizi: PKK'ya kalkan olup Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gece saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta ‘Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’ bölgelerindeki terör unsurlarına yönelik ‘Pençe Kilit’ operasyonunun başladığını duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, operasyona destek vererek “Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.” ifadesini kullandı.,

İTTİFAK ORTAĞI HDP RAHATSIZ OLDU

Bu durum, CHP'nin ittifak ortağı HDP tarafından rahatsızlıkla karşılandı.

Kılıçdaroğlu’nun tweetinin ekran görüntüsünü paylaşan HDP Sözcüsü Ebru Günay ise şunları söyledi:

" Erdoğan Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu? Kürt sorunun çözümü ve Türkiye’nin demokratik geleceği, ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebep olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan."

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