Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "100 Saniyede Filyos" ismiyle bir grafik-animasyon filmi hazırladı. ''100 Saniyede Filyos'' filminde ''Türkiye'nin doğal gaz tüketimi 55 milyar metreküpün üzerinde. Karadeniz'deki doğal gaz projesi bu yükü hafifletecek en büyük adım. 540 milyar dolarlık doğal gaz rezervi Filyos Limanı'nın 170 km. açığında. Fatih, Yavuz ve Kanuni kuyuları hazırlıyor, dev ekipmanları deniz tabanına indiriyor." ifadeleriyle Karadeniz doğal gaz projesi tanıtıldı.

OYNAT 01:39 ​Karadeniz gazı Türkiye'nin yükünü hafifletecek:'100 Saniyede Filyos' animasyon filmi ​ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ''100 Saniyede Filyos'' ismiyle grafik-animasyon filmi hazırlandı. Filmde, Türkiye'nin 55 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz tüketiminin olduğu ve Karadeniz'deki doğal gaz projesiyle bu yükün hafifletileceği belirtildi. Ayrıca, Türkiye Yüzyılında enerjide dışa bağımlılık kilidini kıracak olan mega projenin hız kesmeden devam ettiği de ifade edildi.





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Filmde öne çıkan başlıklar şöyle:

Doğal gazı kıyıya ulaştıracak her biri 12 metre uzunluğundaki borular Karadeniz'in 2200 metreye kadar ulaşan derinliğine yerleştirildi. Deniz altındaki 3 hattan biri gazı getirecek, biri glikol taşıyacak, sonuncusu da fiber optik hidrolik gibi ihtiyaçları karşılayacak.

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Proje devam ederken aynı anda 51 gemiden oluşan dev bir filo çalışıyor. Boru hattı denizdeki 10 kuyudan gelen doğal gazı 1,2 milyon metrekare alana sahip Filyos Doğal Gaz İşleme Tesislerine taşıyacak. Bu devasa tesisin ulusal şebekeyle buluşturacağı doğal gaz konutların ihtiyacını 25 yıl süreyle karşılayacak kapasiteye sahip. Türkiye Yüzyılında enerjide dışa bağımlılık kilidini kıracak olan mega proje hız kesmeden ilerliyor.

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