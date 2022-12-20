Karadeniz gazında test başlıyor: Plan ilk etapta günlük 10 milyon ikinci aşamada 40 milyon metreküp

Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı tüketiciyle buluşturmak için çalışmalar sürüyor. Gazın ulusal iletim sistemine aktarılması çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı. Projede kilit noktalardan birini ise Filyos Ana Gaz ölçüm İstasyonu oluşturuyor. Bu istasyon çıkarılan doğal gazın ulusal sisteme aktarılmadan önce sıvı ve katı maddelerden temizlenmesini sağlayacak. Burada gazın kalitesi de ölçülecek. BOTAŞ, söz konusu istasyonu 30 Kasım itibarıyla gaz alımına hazır hale getirdi. İstasyon gaz testi için hazır durumda. Ölçüm istasyonu ile gazı şebekeye ulaştıracak alanda 36 kilometre uzunluğunda ve 48 inç çapında yüksek basınçlı çelik doğal gaz boru hattı döşendi.

İKİNCİ ETAP GÜN SAYIYOR

İlk etapta günlük 10 milyon metreküp, ikinci aşamada da 40 milyon metreküp doğal gaz üretiminin planlandığı Karadeniz gazı projesinde ilk etabın ardından gözler pik üretimin yapılacağı ikinci etap çalışmalarına çevrildi. BOTAŞ ikinci etap çalışmalarına başlamak için gün sayıyor. İkinci etapta 180 kilometrelik boru hattını inşa edecek BOTAŞ ekipleri bütün projeyi 2024’te bitirmeyi hedefliyor. İlk etapta günlük 10, ikinci aşama etapla ise günlük 40 milyon metreküp gazın şebekeye aktarılması hedefleniyor.

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TAKVİME UYGUN İLERLİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli gazın 2023’te evlerde kullanılması için devam eden çalışmaların proje takvimine uygun bir şekilde ilerlediğini söyledi. Dönmez, “Çalışmalar sadece Sakarya gaz sahası ve Filyos doğal gaz işleme tesisinde değil. Birçok alanda farklı iş kolları yerli gazı milletimizle buluşturmak için çalışıyor. BOTAŞ da yerli gazı ulusal sisteme bağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Enerjide arz güvenliğinin teminatı olan BOTAŞ, bu işi de hakkıyla tamamladı. Bu proje Türkiye’nin enerji tarihine geçecek” diye konuştu.

Fatih Dönmez

Geri sayım başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. Şırnak bölgesinde önemli bir petrol rezervinin keşfine imza atmıştık. Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin” dedi. Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nde şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizin 100 yılında Türkiye Yüzyılı’nda milletimizin hasretle beklediği kendi gazımızı insanımızla buluşturmak için artık geriye sayım başladı, devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın mart ayı gibi bir aksilik çıkmadığı takdirde bu gazı sisteme vereceğiz. Şantiyede çalışmalar devam ediyor. Toplam 8 bin personelimiz var, çalışıyor. 51 gemi ile deniz tarafındaki çalışmaları sürdürüyoruz.”