Karadeniz için kritik uyarı: Meteoroloji'den Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son raporları açıkladı. Buna göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Bartın, Sinop, Kastamonu'nın kıyı kesimleri, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile öğle saatlerinde Denizli'nin güney, Muğla'nın iç, Antalya'nın iç batı kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu, Afyonkarahisar'ın batı ve Kütahya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Sinop ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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OYNAT 01:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde konuştu: İlk etapta Rize genelinde toplam 550 konut inşa edeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerinin ardından vatandaşlara yaptığı konuşmada, 'Rize'de taşkın riski altında 665 yapı tespit edildi. İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz. Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip ile 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün içinde tamamlanmıştır.



Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum. Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık, ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın.'ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, İç Ege'de biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

OYNAT 00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin ve Rize'deki sel sonrası Bakan Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin ve Rize'de meydana gelen selin ardından yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu'nun yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: 'Cumhurbaşkanımız, Trabzon'dan Rize'ye geçerken Artvin ve Rize'de yaşanan sel afeti sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi alıyor.' BiP'te paylaş

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RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Sinop ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de selden etkilenen vatandaşlara çağrı: Ne olur yamaçlara 5-10 katlı binalar yapmayın

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Rize'de