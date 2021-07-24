Karadeniz için kritik uyarı: Meteoroloji'den Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 24 Temmuz Cumartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre sel felaketinin vurduğu illerde bugün de yağış bekleniyor. Yağış Samsun, Ordu, Giresun, Sinop, Rize ve Artvin'de yer yer çok kuvvetli olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son raporları açıkladı. Buna göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Bartın, Sinop, Kastamonu'nın kıyı kesimleri, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile öğle saatlerinde Denizli'nin güney, Muğla'nın iç, Antalya'nın iç batı kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu, Afyonkarahisar'ın batı ve Kütahya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Sinop ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Sinop ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.