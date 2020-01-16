Karla kaplı dağlarda PKK'ya dondurucu darbe indiriliyor

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Tokat'ta köylüler 'kar duası'na çıktı: Toprağımızın acil olarak ihtiyacı var

Tokat'ta Gözova ve Yazıbaşı köyü sakinleri, bu yıl yeterli yağış olmaması nedeniyle cami imamı eşliğinde 'kar duası'na çıktı. Yazıbaşı köyü muhtarı İdris Dündar, "İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. Şu an ekinlerimizde bir filizlenme olmadı. Fakat toprağın suya ihtiyacı olduğu için toprakta kuraklık var. Toprağımızın acil olarak yağmura ve kara ihtiyacı var" dedi.