Gündem Batmanda 795 güvenlik görevlisinin katılımıyla Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı
BATMAN

Batman'da 795 güvenlik görevlisinin katılımıyla Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı

Batman'da 795 güvenlik görevlisinin katılımıyla Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Batman'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-4 Mava Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığınca, Batman'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-4 Mava Operasyonu" başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak geçen hafta başlatılan Kapan operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

AA
Batman'da 'Kapan-4 Mava' Operasyonu başlatıldı.

Bu kapsamda, Batman'da Mava barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Kapan-4 Mava Operasyonu" başlatıldı.

AA
Kapan operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

Diyarbakır Jandarma Bölge ve Batman İl Jandarma komutanlarının bizzat sevk ve idare ettiği operasyona, 795 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu katılıyor.

AA
Kapan operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı
FOTOĞRAF 16
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak geçen hafta başlatılan Kapan operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor.
Title
Bu kapsamda, Batman'da Mava barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı.
Title
Diyarbakır Jandarma Bölge ve Batman İl Jandarma komutanlarının bizzat sevk ve idare ettiği operasyona, 795 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu katılıyor.
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Title
Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca, Batman'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-4 Mava Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.


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