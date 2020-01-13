Gündem Hakkaride 825 güvenlik görevlisinin katılımıyla Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başlatıldı
HAKKÂRİ

Hakkari'de 825 güvenlik görevlisinin katılımıyla 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı

Hakkari'de 825 güvenlik görevlisinin katılımıyla 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 825 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Kapan-3 Kavaklı operasyonuna 825 güvenlik görevlisi katılıyor.
Kapan-3 Kavaklı operasyonuna 825 güvenlik görevlisi katılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel katılıyor.

Bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren "Kıran" operasyonlarının devamı niteliğindeki operasyonla, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, barınma alanları arası geçişlerin engellenmesi amaçlanıyor.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel katılıyor.

Hatay'da 585 güvenlik görevlisinin katılımıyla 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı
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Hatay'da 585 güvenlik görevlisinin katılımıyla 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı

Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının geçici barınma alanı olarak kullandığı belirlenen 4 sığınakta 1 adet kalaşnikof tüfek, 17 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 3 el bombası, 2 jeneratör, çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren "Kıran" operasyonlarının devamı niteliğindeki operasyonla, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, barınma alanları arası geçişlerin engellenmesi amaçlanıyor.

İçişleri: Mardin'de terör örgütüne yönelik 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı
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İçişleri: Mardin'de terör örgütüne yönelik 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı

Malzemelerden delil niteliğinde olanlarına el konulurken diğerleri imha edildi.

Hakkari'de 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.
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Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen operasyonun sürdürüldüğü kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
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Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ile birlikte PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel 55 operasyonel tim görev alıyor.
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Operasyon kapsamında; bölücü terör örgütü mensuplarınca geçici barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen 4 sığınak içerisinde 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 17 adet patlamaya hazır el yapımı paylayıcı düzeneği, 3 adet el bombası, 2 adet jeneratör, çok miktarda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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Ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanlarına el konulurken, diğerleri imha edildi. Terörle mücadele her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar halkımızın yoğun desteği ile kararlı bir şekilde devam edecektir.
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Hakkari'de 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan toplam 825 personelle, 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.


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