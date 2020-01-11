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MARDİN

İçişleri: Mardin'de terör örgütüne yönelik 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 915 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla terör örgütüne yönelik "KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldı. Jardarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat timlerinden 915 personelin katıldığı operasyon kapsamında bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık eden 13 şüpheli gözlatına alındı.

Haber Merkezi İHA
Mardin'de 915 güvenlik görevlisiyle operasyon başladı.
Mardin'de 915 güvenlik görevlisiyle operasyon başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca, Mardin'de 'Kapan-1 Bagok' operasyonu başlatıldı.

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; geçen yıl Ağustos ayında başlatılan, 4'ü teslim olmak üzere 144 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda sığınak, barınak ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği Kıran operasyonları başarıyla tamamlandı.

Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı: Kıran 8 operasyonu başladı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Kıran 8 operasyonu başladı

'KAPAN-1' BAŞLATILDI

Kıran operasyonlarının tamamlanmasının ardından 2020 yılının başlamasıyla bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Kapan-1 Bagok' operasyonu başlatıldı.

Bakanlık, Kıran operasyonlarının bittiğini 'KAPAN-1'in başladığını açıkladı.

Kıran-9 Cudi Dağı ve Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonu başladı
GÜNDEM
Kıran-9 Cudi Dağı ve Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonu başladı

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerinin yanında Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel görev aldı.

13 GÖZALTI

Operasyon kapsamında tespit edilen sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, mühimmat, yarım ton yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Operasyonda delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ve sığınaklar imha edildi. Operasyonda bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık eden 13 şüpheli de gözaltına alındı.

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'KAPAN-1 BAGOK'
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