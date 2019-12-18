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BİTLİS SİİRT

İçişleri Bakanlığı: Kıran 8 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis-Siirt illerinde terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Operasyona Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 480 personel katılıyor.

Haber Merkezi DHA
PKK'ya yönelik Kıran 8 Operasyonu başlatıldı
PKK'ya yönelik Kıran 8 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, Bitlis ve Siirt'te terör örgütünün kış üslenmesine karşı 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı.

DHA
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

KIŞ ÜSLENMESİNE GİRMESİ ENGELLENECEK

Operasyona Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3.480 personel katılıyor.
  • Bitlis ve Siirt illerinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca “Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı.

DHA
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

Operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan (3.480) personel [(232) operasyonel tim] görev alıyor.

DHA
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

DHA
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

DHA
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

DHA
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

DHA
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

DHA
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

DHA
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

DHA
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
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