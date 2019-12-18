İçişleri Bakanlığı: Kıran 8 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'nca, Bitlis ve Siirt'te terör örgütünün kış üslenmesine karşı 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı.
KIŞ ÜSLENMESİNE GİRMESİ ENGELLENECEK
Operasyona Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3.480 personel katılıyor.
- Bitlis ve Siirt illerinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca “Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan (3.480) personel [(232) operasyonel tim] görev alıyor.