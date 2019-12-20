Gündem Kıran-9 Cudi Dağı ve Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonu başladı
ŞIRNAK

Kıran-9 Cudi Dağı ve Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Şırnak'taki Kıran-9 Operasyonu'na 1260, Hakkari'deki Kıran-10 Operasyonu'na 730 jandarma, polis ve güvenlik korucusu katılıyor.

Haber Merkezi AA
PKK'ya yönelik Kıran 9 ve Kıran 10 başladı.
PKK'ya yönelik Kıran 9 ve Kıran 10 başladı.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.

DHA
Kıran 9 operasyonu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor.

DHA
Kıran 10 operasyonu

KIRAN 9 OPERASYONU

  • Bu kapsamda, Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan "Kıran-9 Cudi Dağı Operasyonu"na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 84 operasyonel tim, 1260 personel katılıyor.

DHA
PKK'ya yönelik Kıran 9 ve Kıran 10 başladı.

KIRAN 10 OPERASYONU

  • Aynı amaçla Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu"nda ise jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 48 operasyonel tim, 730 personel görev alıyor.

DHA
PKK'ya yönelik Kıran 9 ve Kıran 10 başladı.

DHA
PKK'ya yönelik Kıran 9 ve Kıran 10 başladı.

DHA
PKK'ya yönelik Kıran 9 ve Kıran 10 başladı.

DHA
PKK'ya yönelik Kıran 9 ve Kıran 10 başladı.

DHA
PKK'ya yönelik Kıran 9 ve Kıran 10 başladı.

DHA
PKK'ya yönelik Kıran 9 ve Kıran 10 başladı.

DHA
PKK'ya yönelik Kıran 9 ve Kıran 10 başladı.

DHA
PKK'ya yönelik Kıran 9 ve Kıran 10 başladı.

DHA
PKK'ya yönelik Kıran 9 ve Kıran 10 başladı.
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