Kıran-9 Cudi Dağı ve Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonu başladı

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Emanet aldığı para ve altın yangında küle döndü: Hayırseverlerden yardım bekliyorlar

Şanlıurfa’da elektrik kontağından çıkan ev yangınında, ailenin emanet aldığı para ve altın kül oldu. Mağdur olan aile hayırseverlerden yardım bekliyor. Evdeki bütün eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirten İsa Halef, "Evde bütün eşyalarım küle döndü. Hayırseverlerden bizlere yardım etmesini istiyorum. Emanet olarak aldığı 25 bin TL ve altınlar yandı. 50 bin TL değerinde olan eşyalar kül oldu” dedi.