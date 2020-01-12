Hatay'da 585 güvenlik görevlisinin katılımıyla 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da, 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.

OYNAT 01:00 Teröristler yerin 25 metre altından su ile sığınağa banyo yapmışlar İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının yeni yılla birlikte icra ettiği Kapan-2 Amanoslar Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınakla, 3 depo tespit edildi. 1 EYP imha edildi. BiP'te paylaş

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca Kapan-2 Amanoslar operasyonu başlatıldı.

AA 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

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Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kahramanca sürdürülen operasyonda, Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.

AA Operasyon kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınakla, 3 depo tespit edildi, bir el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Kapan-2 Amanoslar Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 depo tespit edildi.

AA 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu"nu başlatıldı.

Sığınak ve depolarda ele geçirilen bir adet patlamaya hazır EYP ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edilerek, sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor.

Terörle mücadele harekatı her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilene kadar halkımızın yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edecektir.

FOTOĞRAF 17 Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli komando ve özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan timlerin katılımıyla icra edilen operasyonda 585 personel ve 38 operasyonel tim görev alıyor. Bölücü terör örgütü PKK'yı eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişleri engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen söz konusu operasyon kahramanca sürdürülüyor. Şu ana kadar bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 deponun tespit edildiği operasyonda sığınak ve depolarda ele geçirilen patlamaya hazır EYP ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edildi. Sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde ise kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor. Açıklamada, terörle mücadele harekatının, her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar halkın yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edeceği vurgulandı. Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı.

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