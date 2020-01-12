Gündem Hatayda 585 güvenlik görevlisinin katılımıyla Kapan-2 Amanoslar Operasyonu başlatıldı
HATAY

Hatay'da 585 güvenlik görevlisinin katılımıyla 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı

Hatay'da 585 güvenlik görevlisinin katılımıyla 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Hatay'da, 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınakla, 3 depo tespit edildi, bir el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyona 585 güvenlik görevlisi katılıyor.
Operasyona 585 güvenlik görevlisi katılıyor.

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da, 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.

Teröristler yerin 25 metre altından su ile sığınağa banyo yapmışlar
OYNAT 01:00
Teröristler yerin 25 metre altından su ile sığınağa banyo yapmışlar
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının yeni yılla birlikte icra ettiği Kapan-2 Amanoslar Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınakla, 3 depo tespit edildi. 1 EYP imha edildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca Kapan-2 Amanoslar operasyonu başlatıldı.

AA
585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri: Mardin'de terör örgütüne yönelik 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı
GÜNDEM
İçişleri: Mardin'de terör örgütüne yönelik 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı

Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kahramanca sürdürülen operasyonda, Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.

AA
Operasyon kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınakla, 3 depo tespit edildi, bir el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

  • Kapan-2 Amanoslar Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 depo tespit edildi.

AA
585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu"nu başlatıldı.

Sığınak ve depolarda ele geçirilen bir adet patlamaya hazır EYP ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edilerek, sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor.

Terörle mücadele harekatı her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilene kadar halkımızın yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edecektir.

Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı
FOTOĞRAF 17
Title
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli komando ve özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan timlerin katılımıyla icra edilen operasyonda 585 personel ve 38 operasyonel tim görev alıyor.
Title
Bölücü terör örgütü PKK'yı eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişleri engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen söz konusu operasyon kahramanca sürdürülüyor.
Title
Şu ana kadar bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 deponun tespit edildiği operasyonda sığınak ve depolarda ele geçirilen patlamaya hazır EYP ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edildi.
Title
Sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde ise kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor.
Title
Açıklamada, terörle mücadele harekatının, her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar halkın yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edeceği vurgulandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı
Title
Title
Title
Title
Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı.


MHP lideri Bahçeli konuşuyor

MHP lideri Bahçeli konuşuyor
Faizler düşüyorbüyüme güçleniyor

Faizler düşüyor
büyüme güçleniyor

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan açıklamalar.
Amanoslarda Kapan-2 başlatıldı

Amanoslar'da 'Kapan-2' başlatıldı

Operasyona 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusu katılıyor.
Terör örgütüne gönderecekti

Terör örgütüne gönderecekti

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda ele geçirildi.
Emeklilik <br>Paris'i yaktı

Emeklilik
Paris'i yaktı

Grev ve gösterilere neden olan reformda geri adım atıldı.
Kilosu 120 liraya satılıyor

Kilosu 120 liraya satılıyor

Padişahların vazgeçilmezi, denizlerin kraliçesi olarak biliniyor.

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
PKK'ya yardımı<br>inkar etmedi

PKK'ya yardımı
inkar etmedi

​Manastırda 2 gün kalan PKK'lılardan haberi olmadığını iddia etti.
Otellerde<br> yeni dönem

Otellerde
yeni dönem

Konaklayan misafirin kimlik fotokopisi alınmayacak.
Libya'da<br>silahlar sustu

Libya'da
silahlar sustu

Gece yarısı itibarıyla UMH ile Hafter arasında ateşkes sağlandı.
3 bölgeye uyarı

3 bölgeye uyarı

Yağışıyla birlikte buzlanma bekleniyor.
De Ligt'i bitirdi

De Ligt'i bitirdi

​Merih Demiral Hollanda basınında manşet oldu.
Sarıyer'de <br>trafik terörü

Sarıyer'de
trafik terörü

Alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu.
Cesaretinizden ilham alıyoruz

Cesaretinizden ilham alıyoruz

​Donald Trump İranlı göstericilere Twitter'dan Farsça seslendi.
Büyükelçi'ye<br>İran'da gözaltı

Büyükelçi'ye
İran'da gözaltı

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İran uluslararası hukuku çiğnedi.
İran kendini vurdu

İran kendini vurdu

​Ülkenin askeri yeteneği tartışılır hale geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.