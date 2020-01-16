Gündem PKKya Sincar darbesi
POLİTİKA

PKK’ya Sincar darbesi

Irak’ın kuzeyindeki ikinci Kandil olarak anılan Sincar’da PKK’ya ağır darbe indirildi. MİT ve TSK’nın ortak operasyonunda örgütün Sincar’daki ayağı olan YBŞ’nin elebaşlarının da olduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Mehmetçik
Mehmetçik

Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla tükenme noktasına gelen PKK’ya bir büyük darbe de Sincar’da vuruldu. Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da aralarında elebaşlarının da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gelen istihbarat üzerine içerisinde PKK/YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri) terör örgütü elebaşlarından birinin olduğu araç İHA’larla takibe alındı. Teröristin olası bağlantılarını belirlemek amacıyla yürütülen takip 2 gün aralıksız sürdü.

PKK/YBŞ elebaşı Zardaşt Şengali

Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
OYNAT 00:39
Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.

6 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda araç, Sinune kasabasına bağlı Dugıre köyünde teröristlerin karargah olarak kullandığı binaya girerken vuruldu. Türkiye’den kalkıp sınırı geçen F-16’lar aracı imha etti. PKK/YBŞ elebaşı ve şoförü harekatta öldürüldü. İkinci sorti ise teröristlerin karargahına oldu. İçi teröristlerle dolu karargah yerlebir edildi. Güvenlik kaynaklarına göre iki bombardımanda aralarında PKK/YBŞ elebaşlarının da bulunduğu 6 terörist öldürüldü, 20’ya yakın terörist de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak” ifadesine yer verildi.Irak makamlarından da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

ELEBAŞLARI ÖLDÜ

  • Irak Güvenlik Basın Hücresi, öldürülenlerin tamamının PKK/YBŞ terör örgütü üyesi olduklarını ifade etti. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne yakın basın yayın organları ise operasyonda öldürülen terörist elebaşının sözde YBŞ komutanı Zardaşt Şengali olduğunu iddia etti. Aynı araçta Şengali’nin kardeşi Eymen Şengali’nin de bulunduğu, onun da öldüğü öne sürüldü.

Kara harekatından ilk görüntüler
OYNAT 00:48
Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.
Libyayı bu ajan mahvediyor

Libya'yı bu ajan mahvediyor

​Hafter, BAE'nin telkiniyle masadan kalkarak savaşa devam dedi.
Eserlerinden rahatsız oldular

Eserlerinden rahatsız oldular

CHP'li Ağbaba Meclis'te çirkin ifadelerle Yeni Şafak'a hakaret etti.
Bazı kafalar 70 yıl öncesinde

Bazı kafalar 70 yıl öncesinde

Erdoğan: Takdir en büyük hakem olan milletimizindir.
Özgür medyaya izin ver

Özgür medyaya izin ver

​ABD Dışişleri Bakanlığından Mısır yönetimine çağrı.
Biri teslim edildi<br>diğeri testi geçti

Biri teslim edildi
diğeri testi geçti

Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru.
Ticaret savaşında <br>dönüm noktası

Ticaret savaşında
dönüm noktası

​ABD-Çin birinci fazı imzaladı.

Berlin öncesi <br>büyük buluşma

Berlin öncesi
büyük buluşma

Tüm siyasi, askeri ve sivil unsurlar bir araya geldi.
Gazetecileri derhal <br>serbest bırakın

Gazetecileri derhal
serbest bırakın

Mısır'ın zorbalığına uluslararası kınama.
Telefonda görüştüler

Telefonda görüştüler

​İki lider, Libya ve bölgesel gelişmeleri ele aldılar.
TSK ve MİT'ten<br>ortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Irak'ın kuzeyinde ​6 PKK'lı terörist öldürüldü.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'dan flaş 'Sergen Yalçın' kararı.
Esed kana doymuyor

Esed kana doymuyor

İlk belirlemelere göre 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
Yasak kalktı

Yasak kalktı

​Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar kaldırıldı.
Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya'da hükümet istifa etti

​Putin, Medvedev'i güvenlik konseyi başkan yardımcılığına atadı.
Eski Yargıtay<br>üyesine 17 yıl hapis

Eski Yargıtay
üyesine 17 yıl hapis

​FETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'ın cezası belli oldu.
İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

​Bakan 'Kanal İstanbul'u anlatınca CHP'li başkanlar tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.