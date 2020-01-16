PKK’ya Sincar darbesi

Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla tükenme noktasına gelen PKK’ya bir büyük darbe de Sincar’da vuruldu. Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da aralarında elebaşlarının da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gelen istihbarat üzerine içerisinde PKK/YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri) terör örgütü elebaşlarından birinin olduğu araç İHA’larla takibe alındı. Teröristin olası bağlantılarını belirlemek amacıyla yürütülen takip 2 gün aralıksız sürdü.

PKK/YBŞ elebaşı Zardaşt Şengali

OYNAT 00:39 Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi. BiP'te paylaş

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6 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda araç, Sinune kasabasına bağlı Dugıre köyünde teröristlerin karargah olarak kullandığı binaya girerken vuruldu. Türkiye’den kalkıp sınırı geçen F-16’lar aracı imha etti. PKK/YBŞ elebaşı ve şoförü harekatta öldürüldü. İkinci sorti ise teröristlerin karargahına oldu. İçi teröristlerle dolu karargah yerlebir edildi. Güvenlik kaynaklarına göre iki bombardımanda aralarında PKK/YBŞ elebaşlarının da bulunduğu 6 terörist öldürüldü, 20’ya yakın terörist de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak” ifadesine yer verildi.Irak makamlarından da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

ELEBAŞLARI ÖLDÜ