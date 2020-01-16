PKK’ya Sincar darbesi

Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla tükenme noktasına gelen PKK’ya bir büyük darbe de Sincar’da vuruldu. Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da aralarında elebaşlarının da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gelen istihbarat üzerine içerisinde PKK/YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri) terör örgütü elebaşlarından birinin olduğu araç İHA’larla takibe alındı. Teröristin olası bağlantılarını belirlemek amacıyla yürütülen takip 2 gün aralıksız sürdü.
6 TERÖRİST ETKİSİZ
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda araç, Sinune kasabasına bağlı Dugıre köyünde teröristlerin karargah olarak kullandığı binaya girerken vuruldu. Türkiye’den kalkıp sınırı geçen F-16’lar aracı imha etti. PKK/YBŞ elebaşı ve şoförü harekatta öldürüldü. İkinci sorti ise teröristlerin karargahına oldu. İçi teröristlerle dolu karargah yerlebir edildi. Güvenlik kaynaklarına göre iki bombardımanda aralarında PKK/YBŞ elebaşlarının da bulunduğu 6 terörist öldürüldü, 20’ya yakın terörist de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak” ifadesine yer verildi.Irak makamlarından da konuyla ilgili açıklama yapıldı.
ELEBAŞLARI ÖLDÜ
- Irak Güvenlik Basın Hücresi, öldürülenlerin tamamının PKK/YBŞ terör örgütü üyesi olduklarını ifade etti. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne yakın basın yayın organları ise operasyonda öldürülen terörist elebaşının sözde YBŞ komutanı Zardaşt Şengali olduğunu iddia etti. Aynı araçta Şengali’nin kardeşi Eymen Şengali’nin de bulunduğu, onun da öldüğü öne sürüldü.