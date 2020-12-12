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Gündem Karşıyaka Belediyesinde işçi kıyımı İftira atıp, tazminatsız kovuyorlar
İZMİR

Karşıyaka Belediyesi'nde işçi kıyımı: İftira atıp, tazminatsız kovuyorlar

İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde ikramiye ve alacakları için dava açan 3 çalışanın işine son verildi. 20 yılı aşkın süredir çalıştığı belediyeden tazminatsız çıkarıldığını ileri süren Ahmet Savaş Utanç, "Bizim gibi diğer çalışanların da alacakları var. Sanırım onların dava açmalarını önlemek adına bizim üzerimizden bir korku salmayı planladılar" dedi. Hiçbir yöneticiye saygısızlık yapmadığını ve iftiralarla suçlanmanın onur kırıcı olduğunu söyleyen Utanç, "Her türlü dava hakkımın saklı olduğunu ve maddi manevi her türlü adalet vurgusu yapan bir partinin üyesi olarak hakkımı arayacağım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
İşten çıkartılan Utanç, hakkını arayacağını söyledi.
İşten çıkartılan Utanç, hakkını arayacağını söyledi.


Karşıyaka Belediyesi'nde uzun yıllardır çalışan Ahmet Savaş Utanç, Mecit Koç (49) ve Erdal Ataş (43), 8 ikramiye ile toplu sözleşmeden doğan alacaklarının ödenmesi için dava açtı. Açılan davanın ardından Utanç, Koç ve Ataş'tan 'şirket yönetimi hakkında konuşma' suçlamasıyla savunma alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarmanın yasak olmasına rağmen Kent A.Ş., 3 işçinin sözleşmesini feshetti.

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"Asılsız isnatlarla suçlanmak onur kırıcı"

20 yılı aşkın süre çalıştığı iş yerinden tazminatsız çıkarıldığını ileri süren Ahmet Savaş Utanç, "Üyesi olduğum parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanının da işçi çıkarmanın önüne geçmesini istediği bir süreçte işten çıkarılmak rahatsız edici. Bu şirketin en eskilerinden biriyim, 16 yıl CHP'nin iktidar olduğu İzmir ve Karşıyaka'da hiçbir yöneticime saygısız bir ifade bile bulunmamışken böyle asılsız isnatlarla suçlanmak onur kırıcı. Her türlü dava hakkımın saklı olduğunu ve maddi manevi her türlü adalet vurgusu yapan bir partinin üyesi olarak hakkımı arayacağım" ifadelerini kullandı.

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"Yapılan suçlamaların elle tutulur tarafı yok"


Dava açtıktan sonra kendilerinden savunma istendiğini dile getiren Ahmet Savaş Utanç, "Üç arkadaş dava açtık. Ücretsiz izne çıkarıldık. 1 Kasım'da ücretsiz izinden dönüp, kısa çalışma ödeneği ile tekrar işe başladık. 27 Kasım'da iş akdimiz feshedildi. Tazminatsız olarak işten çıkarıldığımız tebliğ edildi. Devam eden davalarla ilgili tarafımıza savunma istemleri sunuldu. Savunma istemlerinde asılsız isnatlar vardı. Sorduğumuzda, 'Yöneticisi olduğunuz şirketin yöneticilerini eleştirdiğiniz yönünde duyum alındı' denildi. Elle tutulur bir tarafı yoktu. Biz de üç arkadaş savunmalarımızı yazıp ilettik" dedi.

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  • Diğer çalışanların da alacakları olduğunu söyleyen Utanç, "Biz sadece hakkımız olanı istedik. Bizim gibi diğer çalışanların da alacakları var. Sanırım onların dava açmalarını önlemek adına bizim üzerimizden bir korku salmayı planladılar. Bu kadar destek aldıkları bir dönemde, işçi çıkarılmasının yasak olduğu bir dönemde bize yapılan haksızlığın karşısında, adalet önünde hakkımızı aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Çalışma arkadaşlarımın sesi olmak istiyorum"


Sadece hak aradıkları için bu duruma düştüklerini ifade eden Utanç, "Karşıyaka Belediyesi'nin halka hizmet mantığı ile yürüttüğü her şeyin içinde oldum. 10 sene personel müdürlüğü yaptım. Diğer arkadaşlarım da ben de emeklerimizin karşılığını istediğimiz için bu duruma düştük. Benimle birlikte arkadaşlarım Mecit Koç ve Erdal Ataş da işten çıkartıldı. Ben onların ve tüm çalışma arkadaşlarımın sesi olmak için buradayım" dedi.

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