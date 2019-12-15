100 bin işçi işinden olacak

31 Mart yerel seçimleriyle 11 il ve bazı ilçe belediyelerinin AK Parti ve MHP’den CHP'ye geçmesi üzerine, CHP’li başkanların ilk icraatı işçi kıyımı oldu. 8 ay içinde onbinlerce personelin işine son veren CHP’li belediye başkanlarının asıl kıyımı yılbaşında yapacağı konuşuluyor. Ocak ayında sözleşmeleri bitecek olan 100 bine yakın işçi, yeni sözleşme yapılmaması halinde dolaylı yoldan işini kaybedecek. İşte o belediyelerde son durum:

İBB’DE KORKUNÇ RAKAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi işçi kıyımını incelemek üzere komisyon kurdu. Yapılan araştırmada 5 bin 831 işçi ve personelin işine son verildiği tespit edildi. AK Parti Grup Başkanvekili M.Tevfik Göksu, çıkarılan personel sayısının 10 bine yaklaştığını söyledi. 2 bin 81’i İSMEK, 350’si İSKİ’de çalışan teknik hizmetler personeli olmak üzere 2 bin 431 işçi sözleşmesi yenilenmediği için dolaylı yoldan işten atıldı. İBB ve belediyeye bağlı 30 iştirakte 45 bin süreli ya da süresiz sözleşmeli personel daha bulunuyor.

ANKARA’DA 24 BİN ANTALYA'DA 5 BİN

Başkentte de durum İstanbul'dan farksız. Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 24 bine yakın süreli ya da süresiz sözleşmeli işçi çalışıyor. İstanbul’da olduğu gibi Ankara'da da kıyım için Ocak ayının beklendiği öğrenildi. 900 kişinin atılıp onların yerine 709 kişinin işe alındığı Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde de 5 bin 900 sözleşmeli personel var.

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ADANA DİKEN ÜSTÜNDE

İşçi kıyımında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarışan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da 8 ayda 3 bine yakın kişinin işine son verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerdeki toplam sözleşmeli personel sayısı 2 bini aşıyor. Dört büyükşehir belediyesinin yanısıra CHP'li Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Kırşehir, Mersin ve Yalova belediyeleri ve birçok ilçe belediyesindekilerle birlikte 100 bine yakın süreli ya da süresiz sözleşmeli işçi yeni yılda işsiz kalmakla karşı karşıya.

Hak-İş 25 bin üye kaybetti

CHP’li belediyelerin işçilere uyguladığı tehdit ve baskılara sendikalar da dahil oldu. CHP’li belediyelerde çalışan yaklaşık 25 bin işçi HAK-İŞ’e bağlı sendikalardan istifa ettirilip DİSK başta olmak üzere farklı sendikalara üye yaptırıldı.