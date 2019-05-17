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Gündem Karsta kaybolan 3 yaşındaki Nurcanın ayakkabısı bulundu
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KARS

Kars haber: ​Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın ayakkabısı bulundu

Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın ayakkabısı bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 6 gün önce oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor. Küçük kızın, eteğinden sonra şimdi de ayakkabısı kaybolduğu köye 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

Haber Merkezi AA
Nurcan'ın bulunan ayakkabısı.
Nurcan'ın bulunan ayakkabısı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken 6 gün önce kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Ortakale köyünde pazar günü evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade için bölgede aynı gün başlatılan arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verildi.

Havanın aydınlanması ile bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi katılıyor.

AA

İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" isimli iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen arama çalışmalarına köylüler ve köy korucuları da destek veriyor.

Özellikle çocuğun düşmüş olabileceği tahmin edilen derede sürdürülen çalışmalar çerçevesinde ekipler bugün de Kazıkkale köyü köprüsünden Ortakale köyüne kadar olan dere yatağı ve araziyi tarayacak.

Ayakkabısı dere kenarında bulundu

  • Kazıkkale köyü köprüsü yakınlarında Sarıkamış JAK timlerince yapılan aramada küçük kızın ayakkabısı bulundu.Ekiplerin köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulduğu ayakkabının küçük Nurcan'a ait olduğu anne Yadigar ve baba Hayrettin Sade tarafından da teyit edildi.

Daha önce de eteği bulunmuştu

Sarıkamış'a bağlı Ortakale köyünde evlerinin yanında oyun oynarken 12 Mayıs Pazar günü kaybolan Nurcan Sade için arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sonucu minik çocuğa ait etek dere kenarında bulunmuştu.

Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın dere kenarında eteği bulundu
GÜNDEM
Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın dere kenarında eteği bulundu

Eteğinden sonra ayakkabısı bulundu

Eteğinden sonra ayakkabısı bulundu

​Küçük Nurcan'ı arama çalışmaları 6 gündür devam ediyor.
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