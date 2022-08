Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a saldıran dört kişi tutuklandı

Olay, cuma günü Kartal Orhantepe Mahallesi Seheryeli Sokak'ta meydana geldi. Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, bu sokaktaki evinin önünde motosikletli 2 kişi tarafından uğradığı saldırıda darbedildi. Saldırının ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Sarıtaş'ı evinde ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili başlatılan incelemede olayı gerçekleştiren kişilerin S.G.(36) ile A.Y. (30) olduğu tespit edildi. A.Y.'yi yakalayarak gözaltına alan polis, şüphelinin ifadesine başvurdu.

A.Y.'nin verdiği ifadenin ardından incelemesini derinleştiren polis, saldırıyı Sarıtaş'la aynı derneğe üye olan ve Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirlenen N.D.'nin azmettirdiğini ortaya çıkardı.

N.D., Sarıtaş'a saldırı düzenlenmesi için M.D. (41) isimli kişiden yardım istedi. Bunun üzerine M.D. ise M.F. isimli kişiye giderek konuyu anlattı. M.F., M.D.'nin isteği üzerine S.G. ve A.Y.'ye saldırı talimatı verdi. Polis ekipleri, incelemenin ardından azmettirici N.D. ile birlikte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen M.D., M. F., B.S. (35), B.E. (32), E.Y. (36), S.A. (36) ve R.O.İ.'yi (39) gözaltına aldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık 4 şüpheliyi tutuklama, 5 şüpheliyi ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, A.Y., M.D., M.F. ve N.D’nin "Basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Selami Sarıtaş’ın yaralanması hakkında yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada söz konusu olay bildirilince soruşturma başlatıldığı ve faillerin tespit edilip yakalanması yönünde polise talimat verildiği vurgulandı.

Suça konu eylemde 10 şüphelinin yer aldığı ve Başsavcılığın talimatıyla 9 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin adliyeye getirildiği kaydedildi. Açıklamada ifadesi alınan 9 şüpheliden A.Y., M.D., M.F. ve N.D. tutuklama, diğer 5 şüphelinin ise adli kontrol altına alınma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği vurgulandı.

Açıklamada "Soruşturma kapsamında henüz yakalanamayan bir şüphelinin ele geçirilmesi ve maddi gerçeği ortaya çıkarmaya elverişli tüm delillerin toplanması yönündeki çalışmalar, titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

