Kartal Cemevi Vakfı Başkanı, saldırı anını YeniŞafak'a anlattı: Arka plandaki insanlar bulunmalı

İstanbul Valiliği Muharrem ayı dolayısıyla önceki akşam iftar programı düzenledi. Arkeoloji Müzeleri bahçesinde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Alevi kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Oktay, cemevlerine yapılan saldırıları kirli bir provokasyon olarak niteledi.

AKTAŞ BİZZAT BİLGİ VERDİ

Oktay, davete katılanlar arasında bulunan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’a da uğradığı saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarıtaş, program sonrası kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’la sohbet etti. Aktaş faillerin yakalanması için yürütülen çalışmalar hakkında Şarıtaş’a bilgi verdi.

Selami Sarıtaş



ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORLAR

Selami Sarıtaş, programda Yeni Şafak’ın da sorularını cevapladı. İstanbul Emniyeti’nin saldırganların yakalanmak üzere olduğu bilgisini verdiğini ifaden eden Sarıtaş, şöyle devam etti: “İlk günden beri gerçekten Emniyetimiz özveriyle çalışıyorlar, yakalanacaklarına inanıyoruz. Ama tabii burada; kişilerin yakalanmasından önemli olanda arka plandaki insanları da meydana çıkarıp, bundan sonra inşallah bu tür olaylara maruz kalmamak.

REKLAM

YOLUMU KESTİLER

2 kişi kasklıydı. Motosikletle gelip arabamın önüne sürerek beni durdurdular. Bana adres soracak gibi davranıp eylemi gerçekleştirdiler. Buradaki en büyük şansım arabanın kapılarının açılmaması. Burada arabanının dışına çekmeye çok çalıştılar. Çekemeyince daha hafif atlattık diyebilirim. Yoksa belki çok daha ağır durumda kalabilirdik.

FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Birliğimizi dirliğimizi zedelemeye çalışan sağduyuyla bu tür insanlara fırsat vermeyeceğiz. Alevi toplumu barış, hoşgörü ve kardeşlikten yana bir toplumdur. Yüzyıllardır bu böyle devam etti. Sağduyulu bir şekilde kaosa fırsat vermeden bugünleri atlatacağız.”