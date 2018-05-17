Kartal Köprüsü davasında karar verildi

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AB'den Türkiye'ye 'eğitim' övgüsü

AB Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Direktör Yardımcısı Maciej Popowski, MEB'in Suriyeli çocuklara verdiği eğitime ilişkin "MEB'in iki yıl gibi kısa sürede 600 bine yakın Suriyeli çocuğa vermiş olduğu eğitim hizmetinden çok etkilendiğimi söylemem lazım" dedi.