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Gündem Katil Esedden Ermenistana destek Dağlık Karabağda Türkiyeyi suçladı
POLİTİKA

Katil Esed'den Ermenistan'a destek: Dağlık Karabağ'da Türkiye'yi suçladı

Yıllardır Suriye'de sivillerin üstüne bombalar yağdıran Beşşar Esed, Rus basınına konuştu. Azerbaycan'da sivilleri katleden Ermenistan'a destek verdiğini açıkça dile getiren Esad, Ankara'yı Dağlık Karabağ'da gerilimi tırmandırmakla suçladı. Ayrıca, Türkiye'nin Suriye'den cihatçıları Karabağ'a gönderdiğini teyit edebileceklerini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşşar Esed
Beşşar Esed

Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan topraklarına saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor. Ermeni güçleri, Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrası büyük kayıplar veriyor. Yaşadığı büyük kayıplarla çaresiz kalan Ermenistan ordusu, PKK/YPG'li teröristlere sarılıyor. Azerbaycan'ın operasyonlarından rahatsız olanlardan biri de Beşşar Esed oldu.

Erdoğan'ı suçlamaya kalktı

Esed, Rus basınından RIA'ya yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşimlere saldırılarını görmezden gelerek, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dağlık Karabağ'da "asıl kışkırtıcı" olmakla suçladı.

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"Ankara gerilimi tırmandırıyor"

Ülkesinde büyük yıkıma yol açarak, masum sivilleri katleden Esed, Ankara'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerilime neden olan Dağlık Karabağ'da tansiyonu yükselten taraf olduğu yönünde asılsız ifadeler kullandı.

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Ermenistan askerinin cephede bırakıp kaçtığı mühimmat ve zırhlı araçlar görüntülendi
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Ermenistan askerinin cephede bırakıp kaçtığı mühimmat ve zırhlı araçlar görüntülendi
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusunun geri çekilmesi sürüyor. Azerbaycan'ın yoğun harekatı karşısında mühimmat ve zırhlı araçlarını bırakarak geri çekilen Ermenistan askerlerinden geride kalanlar görüntülendi. Görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı.


"Kanıtımız yok ama göstergelerimiz var"

Esad, 'Türkiye'nin Suriye'den cihatçıları Karabağ'a gönderdiğini teyit edebileceklerini' öne sürerek "Kanıtımız yok ama göstergelerimiz var" dedi. Esad, "Türkiye Suriye'de farklı ülkelerden gelen teröristleri kullandı. Aynı yöntemi Libya'da kullandılar; Libya'da Suriyeli teröristleri ve belki başka ülkelerden olanları kullandılar. Dolayısıyla aynı yöntemi Dağlık Karabağ'da kullanıyor olmaları çok mümkün çünkü daha önceden söylediğim gibi, bu ihtilafı başlatanlar, teşvik edenler onlar" iddiasında bulundu.

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'daki Ermeni askerlerini Bayraktar TB2 ile havaya uçurdu
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Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'daki Ermeni askerlerini Bayraktar TB2 ile havaya uçurdu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan askerlerinin Dağlık Karabağ'da etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Zırhlı araç etrafında toplanan birçok Ermeni asker, Bayraktar TB2 ile imha ediliyor. O anlar saniye saniye böyle kaydedildi.


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