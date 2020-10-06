Fransa'dan skandal paylaşım: Türk topraklarını Ermenistan'a kattı

Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan topraklarına saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor. Ermeni güçleri, Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrası büyük kayıplar veriyor. Azerbaycan'ın gerçekleştirmiş olduğu saldırılar sonrası Ermenistan'daki hastanelerde yaralı askerlerden dolayı sağlık sistemi çökmüş durumda.

DÜNYA Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan itiraf: Aynı teknolojik kapasiteye sahip olmayabiliriz

DÜNYA Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic özgüyle bahsetti: Türkiye'den İHA satın almayı planlıyoruz

Ermenistan'a tıbbi malzeme yardımı

Fransa'da Auvergne Rhones Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez de, Ermenistan için ilaç ve acil yardım malzemesi topladıklarını açıkladı. Ancak Fransız başkanın ilaçları topladıktan sona paylaştığı harita tepki çekti. Wauquiez'ın paylaştığı haritada, Türkiye'nin doğusu Batı Ermenistan olarak gösterildi.

J’avais promis de ne jamais abandonner l’Arménie et Artsakh.



Aujourd’hui, la Région débloque 55 000€ pour acheminer 13 tonnes de médicaments et de matériel d’urgence aux familles arméniennes qui ont tout perdu à Artsakh.



Je le redis : nous ne vous laisserons pas seuls. pic.twitter.com/V71bGyYi5g — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) October 5, 2020

OYNAT 02:08 Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği tank ve askeri araçlar görüntülendi Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bakü TV muhabiri Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan'a ait tank ve askeri araçları görüntüledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığı aktarıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DÜNYA 28 yıl sonra ezan sesleri

DÜNYA PKK yandaşları ile sokağa inip Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteri yaptılar