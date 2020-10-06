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Dünya Fransadan skandal paylaşım Türk topraklarını Ermenistana kattı
AVRUPA

Fransa'dan skandal paylaşım: Türk topraklarını Ermenistan'a kattı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar devam ediyor. Türkiye'nin de desteğiyle bozguna uğrayan ve zor günler geçiren Ermenistan'a destek veren Fransa Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez skandal bir paylaşımda bulundu. Ermenistan için yardım toplayan ve gönderilmek üzere hazırlanan kolilerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Wauquiez'in paylaşımındaki haritada Türkiye'nin Doğu illeri, Batı Ermenistan olarak yer alması büyük tepki topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa'da belediye başkanının paylaşımında, Türk topraklarının Ermenistan'a katıldığı görüldü.
Fransa'da belediye başkanının paylaşımında, Türk topraklarının Ermenistan'a katıldığı görüldü.

Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan topraklarına saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor. Ermeni güçleri, Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrası büyük kayıplar veriyor. Azerbaycan'ın gerçekleştirmiş olduğu saldırılar sonrası Ermenistan'daki hastanelerde yaralı askerlerden dolayı sağlık sistemi çökmüş durumda.

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Ermenistan'a tıbbi malzeme yardımı

Fransa'da Auvergne Rhones Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez de, Ermenistan için ilaç ve acil yardım malzemesi topladıklarını açıkladı. Ancak Fransız başkanın ilaçları topladıktan sona paylaştığı harita tepki çekti. Wauquiez'ın paylaştığı haritada, Türkiye'nin doğusu Batı Ermenistan olarak gösterildi.

Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği tank ve askeri araçlar görüntülendi
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Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği tank ve askeri araçlar görüntülendi
Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bakü TV muhabiri Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan'a ait tank ve askeri araçları görüntüledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığı aktarıldı.

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