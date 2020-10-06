Fransa'dan skandal paylaşım: Türk topraklarını Ermenistan'a kattı

Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan topraklarına saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor. Ermeni güçleri, Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrası büyük kayıplar veriyor. Azerbaycan'ın gerçekleştirmiş olduğu saldırılar sonrası Ermenistan'daki hastanelerde yaralı askerlerden dolayı sağlık sistemi çökmüş durumda.
Ermenistan'a tıbbi malzeme yardımı
Fransa'da Auvergne Rhones Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez de, Ermenistan için ilaç ve acil yardım malzemesi topladıklarını açıkladı. Ancak Fransız başkanın ilaçları topladıktan sona paylaştığı harita tepki çekti. Wauquiez'ın paylaştığı haritada, Türkiye'nin doğusu Batı Ermenistan olarak gösterildi.
J’avais promis de ne jamais abandonner l’Arménie et Artsakh.
Aujourd’hui, la Région débloque 55 000€ pour acheminer 13 tonnes de médicaments et de matériel d’urgence aux familles arméniennes qui ont tout perdu à Artsakh.
Je le redis : nous ne vous laisserons pas seuls. pic.twitter.com/V71bGyYi5g
J’avais promis de ne jamais abandonner l’Arménie et Artsakh.