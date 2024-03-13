Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katile katil, zalime zalim demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yöneticiler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de susuzluktan ve açlıktan ölen bebeklerin hesabını versin" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda konuştu. Erdoğan, Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi. Ramazanı, Gazze başta olmak üzere Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanan hadiseler sebebiyle bu sene buruk karşıladıklarını belirten Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim öncesinde 17 sene boyunca uyguladığı ablukayla Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çevirdiğine dikkati çekerek, "Son 5 aydır ise Gazze'yi örneklerine ancak İkinci Dünya Savaşı'nda şahit olduğumuz büyük bir imha kampı haline getirdi" diye konuştu.

CİNAYET ŞEBEKESİ RAHATSIZ OLUYOR

İsrail'in vahşi saldırıları sonucu Gazze'nin, dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunu sadece biz değil, bölgeyi ziyaret eden, Gazze'de yaşayan, Gazze'yi gören vicdan sahibi herkes söylüyor ama biz böyle konuştuğumuzda Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor, hemen antisemitizm yaftası vurarak, bizi susturabileceğini zannediyor. Bu amaçla şimdiye kadar gizli açık her yolu denediler ama Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına asla engel olamadılar. Bugün de katile katil, zalime zalim demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yöneticiler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de susuzluktan ve açlıktan ölen bebeklerin hesabını versin."

PERVASIZCA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

Erdoğan, Netanyahu ve suç ortaklarının, kimsenin itibar etmediği yalanlara sarılmadan önce Gazze'deki 35 hastaneden 31'inin niçin devre dışı bırakıldığını, doktoru ve hemşiresiyle niye 400'e yakın sağlık personelini öldürdüklerini, aralarında tarihi camilerin de olduğu 220 ibadethaneyi neden yıktıklarını ve eğitim kurumlarının yüzde 90'ını niçin enkaza döndürdüklerini açıklamalarını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir miktar un, bir miktar makarna, belki bir adet kuru ekmek alabilmek için sıra bekleyen masum sivilleri katledenlerin bize söyleyecek sözü olamaz. İsrail yönetimi ne yaparsa yapsın katil, zalim, hırsız, yalancı ve faşist olduğu gerçeğini artık gizleyemez" ifadelerini kullandı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kimseyi dinlemeyen İsrail, savaş suçlarını pervasızca sürdürüyor, hatta acil ateşkes çağrısı yapan ülkeleri dahi tehdit edecek kadar küstahlaşıyor. İsrail yaklaşık bir asırdır şımartılmanın, katliamları, toprak gaspları, hırsızlıkları karşısında sessiz kalınmasının faturasını sadece Filistin halkına ödetmiyor, bu fatura aynı zamanda uluslararası kurumlara da ödetiliyor. Uluslararası kurumlara yönelik güven kaybının bedeli önümüzdeki yıllarda daha fazla terör, daha fazla istikrarsızlık olarak hepimizin önüne gelecektir. Netanyahu ve suç ortaklarına bu cesareti veren, üzülerek ifade ediyorum, İsrail'e koşulsuz askeri ve diplomatik destek sağlayanların ikircikli politikalarıdır."

GARANTÖRLÜĞE HAZIRIZ

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'deki katliamların tekrar etmemesi ve bölgenin ihyası için garantör olarak sorumluluk üstlenmeye de hazırız. Şu gerçeğin artık herkes farkındadır, Filistin meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan ne bölgemizde ne dünyada kalıcı barış ve istikrar mümkündür. Bunun tek yolu ise 1967 sınırları temelinde Doğu Kudüs'ün başkent olduğu, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin kurulmasıdır. Hepimizin katledilen Filistinli çocuklara borcu vardır. Bu borç da ancak bağımsız Filistin devletinin tesis edilmesiyle ödenebilir."

TERÖRİSTANA İZİN VERMEYECEĞİZ

Erdoğan, konuşmasında "Müttefiklerimiz başta olmak üzere, dost ülkelerden en azından DEAŞ bahanesiyle bölücü terör örgütüne verilen desteği keserek Türkiye ile dayanışma sergilemelerini bekliyoruz" dedi. Güney sınırları ötesinde bir "teröristan" kurulmasına hiçbir şart altında müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu konuda artık müttefiklerimiz başta olmak üzere, dost ülkelerden en azından DEAŞ bahanesiyle bölücü terör örgütüne verilen desteği keserek Türkiye ile dayanışma sergilemelerini bekliyoruz" diye konuştu. Son 10 yıldaki tüm gelişmelerin şu gerçeği çok net gösterdiğini dile getiren Erdoğan, "Terör örgütleri vasıtasıyla çıkarların korunması mümkün değildir. Bu tür hesaplar tıpkı kumdan kale misali sonuçsuz kalmaya mahkumdur" dedi.

Unutursak boynumuza zincir vurulur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İstiklal Marşı'nın, millet olarak hürriyet kazanmak, vatanı işgalden kurtarmak ve yeni bir gelecek inşa etmek için bir asırdan daha uzun süre önce milli mutabakatın ifadesi olduğunu belirten Erdoğan, “Medeniyet birikimimiz, değerlerimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşı'mızın mısralarında vücut bulmuştur. İstiklal Harbi'ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı'na yansımıştır” ifadelerine yer verdi.

HER MESAJI EZBERLEYEN GENÇLERİMİZ VAR

Bugün de İstiklal Marşı'ndaki her lafzı, her mesajı bedeninin ve ruhunun her zerresiyle özümseyen gençlerin olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız vardır. Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşımız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir."

Çocuklarımız sapkınların esiri olmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Çocuklarımızı sapkın akımların esiri yapma çabalarını boşa çıkaracağız” dedi.

Ulus'taki Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışına katılan Erdoğan, “Milletimizin yüreğinden sökülüp gelen güçlü bir özgürlük iradesinin yazıya dökülmüş hali olan İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve şükranla yad ediyoruz” dedi.

ASIM’IN NESLİNİ YAŞATACAĞIZ

Mehmet Akif'in hayali olan Asım'ın neslini yaşatmak için hep birlikte daha çok çalışılması, daha iyi mücadele edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Gençlerimizi internet mecralarındaki birtakım platformların sanal dünyalarına hapsederek, sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Son dönemde iyice hız kazanan çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden hatta cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını mutlaka boşa çıkaracağız” diye konuştu.

KAPIYI AÇMAK BİZE KALDI

Konuşmasında Nasreddin Hoca'nın “kayıp anahtar” fıkrasını anlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Evet millet olarak biz de kaybettiğimiz anahtarı son iki asırdır aydınlanma sandığımız bir yerde arıyoruz. Halbuki kaybettiğimizi sandığımız anahtar yerli yerinde duruyor. Sadece topraklarımızda değil, kavramlarımıza da musallat olan emperyalistlerin ayakları altında ezdiklerini sandıkları paspasın altındaki anahtarı, oradan alıp kapıyı açmak bize kalmıştır. Bizi anahtarımızı yanlış yerde aramaya sevk edenlerin cenderesinden kendimizi kurtarabileceğimiz gün aradığımızı bulacağız.”







