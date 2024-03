Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar

Bugün de İstiklal Marşı'ndaki her lafzı, her mesajı bedeninin ve ruhunun her zerresiyle özümseyen gençlerin olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız vardır. Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşımız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir."