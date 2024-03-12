Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Büyükelçiler İle İftar Programı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizleri ülkem adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. İftar soframızı paylaştığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Barış ayı olan Ramazan'ı Gazze başta olmak üzere yakın çevremizde yaşanan olaylar nedeniyle buruk karşıladık. Gazze ve işgal edilmiş topraklarında 5 aydır süren İsrail saldırılarında 32 bin kardeşimiz şehit oldu. 73 bin Filistinli de yaralandı. İsrail 7 Ekim öncesinde uyguladığı ambargoyla Gazze'yi zaten açık hava hapishanesi haline getirmişti.

Biz böyle konuştuğumuzda Netanyahu rahatsız oluyor. Tayyip Erdoğan'ı hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamadılar. Katile katil zalime zalim demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yetkililer bize saldırmak yerine Gazze'de açlıktan susuzluktan ölen çocukların hesabını versinler. Bir miktar un, bir ekmek alabilmek için sıra bekleyen sivilleri katledenlerin bize söyleyecek sözü olamaz. İsrail katil ve faşist olduğu gerçeğini artık gizleyemez. Kimseyi dinelmeyen İsrail savaş suçlarını pervasızca sürdürüyor. İsrail 1 asırdır şımartılmanın faturasını sadece Filistin halkına ödetmiyor. Bu fatura uluslararası kurumlara da ödetiliyor. Netanyahu ve suç ortaklarına bu gücü veren, İsrail'e destek verenlerin ikircikli politikalarıdır. Gazze'ye yönelik saldırılara devam ederken mevcut yardımın yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz.

"RAMAZAN'DA GAZZE'YE YARDIMLAR SÜRECEK"

Gazze'ye yönelik saldırılara devam ederken mevcut yardımın yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Türkiye olarak şimdiye kadar 40 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırdık. Ramazan ayı boyunca resmi kurumlarımızca yardımlarımızı artırrak sürdüreceğiz. Gazze'deki katliamların devam etmemesi ve bölgenin ihyası için sorumluluk yüklenmeye hazırız. Hepimizin katledilen Fislitinli çocuklara borcu vardır. Bu borç da ancak bağımsız Filistin devletinin tesis edilmesiyle ödenir.







