Kayseri’de aileler e38 ile kazanacak

Başkanı Büyükkılıç ve davetliler KAYMEK sergisini gezerek, el emeği göz nuru olan eserleri inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin sanat ve mesleki eğitimde markası olan KAYMEK’in el emeği göz nuru eserlerinin satıldığı elektronik ticaret sitesi olan e38’i “Siz Üretin e38 ile Kazanca Dönüştürelim” projesi ile tüm Kayserililere açtı. Dileyen herkes bu site üzerinden ürettiği el sanatları ürünlerini satışa sunabilecek.

Memduh Büyükkılıç

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan “e38” tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanısıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediyesi Başkan Vekili Ragıp Dost, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, yöneticiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Fotoğraf: Arşiv

El sanatçıları üreticilerinden Müslime Sürmeli ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’nin kısa konuşmalarının ardından Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da e-ticaretin öneminden bahsetti.

‘ESERLER KAYMEK’LERDEN ÇIKIYOR’

e38 tanıtım toplantısında son olarak kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ise el emeği göz nuru eserlerin 16 ilçede bulunan KAYMEK’lerde ortaya çıkarıldığına dikkat çekti.

Kayseri’de daha huzurlu ve daha güvenli hizmetler verdiklerini ve vereceklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

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‘GİDİŞAT E-TİCARETE DOĞRU’

“E-ticaret konusunda akıllı şehir mantığı içerisinde yaptığımız çalışmalarla şehrimize katkı sağlıyoruz. Pandemi süresince e -ticaretin bu işin olmazsa olmaz olduğunu hepimiz gözlemledik. Dünyada gidişat e-ticarete doğru. Öyleyse bizim bu alanı göz ardı etmememiz gerekiyor. Amacımız ürettiklerimizi kenara atma mantığıyla değil de değerlendiren bir anlayış ile ilerlemek. Buradan da emeği geçen tüm KAYMEK çalışanlarına teşekkür ediyorum.