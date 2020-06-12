Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yılan avcısı Bir metresini 300 liraya yakalıyor
KAYSERİ

Yılan avcısı: Bir metresini 300 liraya yakalıyor

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 'yılan avcısı' olarak bilenen İsmail Kara (48), evlere giren yılanları eliyle yakalıyor. Yılan yakalama işini kendine gelir kapısı yapan Kara, "Yılanın metresini 300 TL'den yakalayıp, insanları büyük bir dertten kurtarıyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kara, hava sıcaklığı artınca yılanların da ortaya çıktığını söyledi.
Kara, hava sıcaklığı artınca yılanların da ortaya çıktığını söyledi.

Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte birçok bölgede uzunluğu bir ila 3 metre arasında yılan görülmeye başladı. Dün de Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi’nde Mustafa Sayit'e ait evin bahçesine yılan girdi. Paniğe kapılan Sayit, yılanı çıkarmak için ilçede 'yılan avcısı' olarak bilinen İsmail Kara'dan yardım istedi. Kara, bahçeye gelerek paniğe neden olan yılanı elleri ile yakalayarak, ilçe dışında doğaya bıraktı.

Bingöl'de görülen 3 metrelik devasa yılan korkuttu
FOTOĞRAF 8
Title
Adaklı ilçesine bağlı Karer bölgesine tarlaya çalışmaya gidenler, yaklaşık 3 metre olduğunu değerlendirdikleri bir yılanla karşılaştı.
Title
Yerde duran bir ağaç dalına sarılı olan yılanı görenlerden Mazlum Serinyel, o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Title
Yılanın hem kalınlığı hem de uzunluğu ise dikkat çekti.
Title
Yılanın büyüklüğünü görünce kendisi dahil yanındakilerinin de korktuğunu aktaran Mazlum Serinyel, bu yılanın türünü bilmediklerini ve bölgeden uzaklaştıklarını aktardı.
Title
Title
Öte yandan Amasya’nın Suluova ilçesinde ise bir aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Title
Suluova Bireylül Seval Sitesi’nin park halindeki bir aracın motor kısmına yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Title
Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından aracın motoruna giren bir metre uzunluğundaki yılanı çıkartarak doğaya bıraktı.
Bingöl'de görülen 3 metrelik devasa yılan korkuttu
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde tarlaya giden vatandaşlar devasa bir yılanla karşılaştı, korkmalarına rağmen o anları telefonla görüntülediler.

Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında: Özel ekip bu yıl 35 yılan yakaladılar
GÜNDEM
Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında: Özel ekip bu yıl 35 yılan yakaladılar

15 dakikada yılanı elleriyle buldu

Mustafa Seyit, bahçedeki yılan görünce korktuklarını söyleyerek, "Aklıma ilçede 'yılan avcısı' olarak bilinen İsmail Kara geldi. Komşuların yardımı ile telefonuna ulaştığım Kara'yı aradım. Eve geldi ve 15 dakikada yılanı elleri ile buldu" dedi.

Korkudan bırakıp gittikleri evlerinden 20 yılan daha çıktı
GÜNDEM
Korkudan bırakıp gittikleri evlerinden 20 yılan daha çıktı

Kümesten 2,5 metrelik yılan çıktı: Yılanı görenler şaşkına döndü
GÜNDEM
Kümesten 2,5 metrelik yılan çıktı: Yılanı görenler şaşkına döndü


  • 'Yılan avcısı' Kara ise, "Ömrüm dağlık alanlarda geçti. Yılanların türünü adım gibi biliyorum. Talep fazla olunca yılanı para karşılığı yakalıyorum. Yılanı metresini 300 TL'den yakalayıp, insanları büyük bir dertten kurtarıyorum. Hatta Sarıoğlan dışından yakın il ve ilçelere de çağırıyorlar. Hayvanlar sevildiğini anlayınca insanlara zarar vermez ama bölgedeki bazı yılanlar zehirli olabiliyor" diye konuştu.

Evlerini terk etmek zorunda kalmışlardı: 60 yılan yakalandı
GÜNDEM
Evlerini terk etmek zorunda kalmışlardı: 60 yılan yakalandı


Abone Ol Google News
İşte gıda sahtekarları

İşte gıda sahtekarları

​Bakanlık 69 firmaya ait 136 ürünü tek tek ifşa etti.
Konutta en cazip ilçe

Konutta en cazip ilçe

​Faizler düşünce konut piyasası hareketlendi.
Haliç 90lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu

​Bakan Varank Kovid-19'a karşı çok önemli bir müjdeyi duyurdu.

Ermeni sunucu Erdoğan'a hakaret edince Lübnan karıştı.

Haydar Ali Yıldız, Yeni Şafak canlı yayınında anlattı.

Dünya Floyd'u konuşurken Brüksel polisinden ölümcül müdahale.

Beşiktaş Kulübü bağış kampanyası başlattı.

​Türkiye'nin gururu petrol ve doğalgaz için demir alıyor.

​Faizler düşünce vatandaş tapu ve notere koştu.

Bakanlık yüzde 40 indirim yapılacağını açıklamıştı.

​Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu yurt dışı uçuşlar için tarih verdi.

İtalya ile yaptıkları anlaşmada dikkati çeken detay.

​Eve gelen berber, yaşlı çifte koronavirüs bulaştırdı.

Bilirkişi raporları görmezden gelindi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.