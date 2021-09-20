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KAYSERİ

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı’na sopalı saldırı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde minibüsçülük yapan Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mehmet Akif Çetin (54), sefere geç kaldığı iddiasıyla, taşımacılık yaptığı şirketin kooperatif başkanı Hacı Ali K. tarafından sopayla darbedildi. Çetin hastanede tedaviye alınırken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı.

Haber Merkezi DHA
Kayseride Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı’na sopalı saldırı: Vücudunda kırıklar var
Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne götürülen Çetin'in vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu tespit edildi

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilhisar ilçe terminalinde meydana geldi. Yeşilhisar Taşıma Kooperatifi'nde minibüsçülük yapan ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı olan Mehmet Akif Çetin, iddiaya göre, minibüs seferine geç kaldı.

KOOPARATİF BAŞKANI DARBETTİ

Kooperatif Başkanı Hacı Ali K. de Çetin’in geç kalmasıyla sırayı başka bir minibüsçüye verdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Hacı Ali K. eline geçirdiği sopayla Mehmet Akif Çetin'i darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Sağlık ekibi, vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan Çetin’i Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Çetin, sonra Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Çetin’in hastanedeki tedavisi sürüyor.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Kooperatif Başkanı Hacı Ali K. ise, polis tarafından gözaltına alındı, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FATİH ERBAKAN SALDIRIYI KINADI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Yeşilhisar İlçe Başkanımız Mehmet Akif Çetin’e yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

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