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MHP Uşak Eşme İlçe Başkanına silahlı saldırı - MHP ilçe başkanına silahlı saldırı - Kayhan Yücesoy silahlı saldırı

MHP İlçe Başkanı'na silahlı saldırı

Uşak’ın Eşme ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy, silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yücesoy tedaviye alınırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Olayın yaşandığı yere polis ekipleri güvenlik şeridi çekti.
Olayın yaşandığı yere polis ekipleri güvenlik şeridi çekti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Eşme’nin Şehit Alibey Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Burçin Kayahan Yücesoy ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, bir kişinin açtığı ateşle Yücesoy ayağından vuruldu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Saldırıya uğrayan Burçin Kayhan Yücesoy.

Yücesoy, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Yücesoy’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

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