MHP İlçe Başkanı'na silahlı saldırı

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Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatilin ardından milyonlarca vatandaş adeta yollara akın etti. Cuma günü mesai bitiminin ardından yoğunlaşan trafik sabaha karşı kimi yerlerde adeta durma noktasına geldi. Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Geçidi ve D-100 Karayolu olmak üzere birçok noktada trafik yoğunluğu arttı, bazı bölgelerde 10 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun bu sabahtan itibaren artarak devam etmesi bekleniyor