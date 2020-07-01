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EĞİTİM

Kazanımlar ölçülecek: Öğrencilere uzaktan eğitim testi

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde ortaokul ve lise öğrencilerinin kazanımları edinme düzeylerini tespit amacıyla “Çevrim içi Kazanım Değerlendirme Uygulaması”nı hayata geçirecek. Bu kapsamda, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kazanımlarını edinme düzeyleri belirlenecek. Geliştirilen yazılım aracılığıyla ülke genelinde 1-7 Temmuz’da “Çevrim içi Kazanım Değerlendirme Uygulaması” yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uygulama resmi ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve liselerin 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olacak. Sınıf seviyelerine uygun olarak çevrim içi test uygulanacak. Testi, 5’inci sınıflar 1 Temmuz, 9’uncu sınıflar 2 Temmuz, 6’ncı sınıflar 3 Temmuz, 11’inci sınıflar 4 Temmuz, 7’nci sınıflar 6 Temmuz, 10’uncu sınıflar 7 Temmuz’da saat 08.00-23.59 arasında “araştırma.meb.gov.tr” adresi üzerinden yapabilecek. Uygulama süresi tüm sınıf seviyelerindeki tüm testler için 40 dakika olacak. Her testte 20 soru bulunacak. Uygulama sonunda doğru, yanlış ve boş bırakılan soruların sayıları görülebilecek, ancak bu sonuç herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak. Ortaokul öğrencilerine Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce, lise öğrencilerine ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce testleri uygulanacak. Her öğrenci, sistemin kendisine rastgele atadığı sadece bir dersten uygulamaya katılacak.

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