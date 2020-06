Kazanımlar ölçülecek: Öğrencilere uzaktan eğitim testi

Uygulama resmi ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve liselerin 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olacak. Sınıf seviyelerine uygun olarak çevrim içi test uygulanacak. Testi, 5’inci sınıflar 1 Temmuz, 9’uncu sınıflar 2 Temmuz, 6’ncı sınıflar 3 Temmuz, 11’inci sınıflar 4 Temmuz, 7’nci sınıflar 6 Temmuz, 10’uncu sınıflar 7 Temmuz’da saat 08.00-23.59 arasında “araştırma.meb.gov.tr” adresi üzerinden yapabilecek. Uygulama süresi tüm sınıf seviyelerindeki tüm testler için 40 dakika olacak. Her testte 20 soru bulunacak. Uygulama sonunda doğru, yanlış ve boş bırakılan soruların sayıları görülebilecek, ancak bu sonuç herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak. Ortaokul öğrencilerine Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce, lise öğrencilerine ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce testleri uygulanacak. Her öğrenci, sistemin kendisine rastgele atadığı sadece bir dersten uygulamaya katılacak.

