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EĞİTİM

MEB'den lise ve üniversite sınavlarına giren öğrencilere 'tercih danışmanlığı' desteği

MEB'den lise ve üniversite sınavlarına giren öğrencilere 'tercih danışmanlığı' desteği

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti sunulacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu birimlerde, LGS ile YKS'ye katılan öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti vereceğiz. Tercih danışmanlığı birimlerimiz, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden hizmet verecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti sunulacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, çocuklara sonuç odaklılık yerine süreç odaklı olmanın öğretilmesi gerektiğini belirterek aslında en büyük ödülün, yolculuğun kendisi olduğuna dikkati çekti.

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Geçen günlerde LGS merkezi sınavı ve YKS'nin yapıldığını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

  • "Bu sınavların sonuçları ve tercih aşamalarında çocuklarımızla birlikteliğimize devam ediyoruz. Bakanlığımıza bağlı resmi okullarımız ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimizde 'tercih danışmanlığı birimleri' kuruyoruz. Bu birimlerde, LGS ile YKS'ye katılan öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti vereceğiz. Tercih danışmanlığı birimlerimiz, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmet verecek. Mezun durumda olan ya da internet erişimi bulunmayan öğrencilerimize, koordinasyon kurullarının planlaması doğrultusunda RAM’lar (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) tarafından tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Biz bu rehberlik süreciyle, ailelerimizin koşulları da dikkate alınarak çocuklarımızın bir üst öğrenim kurumuna yerleştirilmesinde her bir öğrenci için en sağlıklı ve doğru kararın verilmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz."

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Gereken rehberlik hizmetleri verilecek

Tercih Danışmanlığı Birimlerinin kurulmasına ilişkin kılavuz, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, birimler aracılığıyla, öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçiş sürecinde rehberlik edilecek. Öğrenci ve velilere, karar verme sürecinde gereken rehberlik hizmetleri verilecek. Birimlerin çalışma takvimi daha sonra açıklanacak.

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