Gündem Kazdağlarındaki yangında alevlere müdahale sırasında ayı saldırısına uğradı
BALİKESİR

Kazdağları'ndaki yangında alevlere müdahale sırasında ayı saldırısına uğradı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı’nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında gönüllü olarak görev yaparken ayı saldırısına uğrayan Özkan Kaya, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Özkan, boğuşma sırasında ayının sürekli yüzünü ısırmaya çalıştığını belirterek, "Kafamı çevirip baktığımda ayı üzerime doğru koşturuyordu. Aramızda 2,5-3 metre vardı. Kaçmaya fırsatım da olmadı. Hep suratıma doğru saldırıyordu. Kolumu önüne koydum, sürekli kolumu ısırdı" dedi.

Haber Merkezi AA
Kazdağlarındaki yangında alevlere müdahale sırasında ayı saldırısına uğradı
Özkan Kaya

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'ndaki orman yangınını söndürme çalışmalarına yardım ederken ayı saldırısında yaralanan 28 yaşındaki Özkan Kaya'nın tedavisine devam ediliyor. Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edremit'e bağlı Zeytinli Mahallesi'nde ikamet ettiğini ve doğayı çok sevdiğini söyledi. Burhaniye ilçesinde çalıştığı sırada yangını duyduğunu ve hemen işini bırakıp olay yerine hareket ettiğini belirten Kaya, "Yangın dereden karşı tarafa geçmişti. Yer ekipleriyle çalışırken yangının dere boyuna doğru ilerlediğini gördüm ve o bölgeye gittim." dedi.

  • Kaya, bir ara dumanın yoğunlaşması nedeniyle rahat nefes alabilmek için ön tarafa geçtiğini anlattı. Ayının, bu sırada kendisine saldırdığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

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"Elimi ağzına koydum ve dilini bastırdığımda o ara beni bıraktı"

"O esnada bir homurtu duydum, kafamı çevirip baktığımda ayı üzerime doğru koşturuyordu. Aramızda 2,5-3 metre vardı. Kaçmaya fırsatım da olmadı. Hep suratıma doğru saldırıyordu. Kolumu önüne koydum, sürekli kolumu ısırdı. Daha sonra nasıl yaptım bilmiyorum, elimi ağzına koydum ve dilini bastırdığımda o ara beni bıraktı." Ayı ile bir süre ayakta da boğuştuğunu, ardından arkadaşlarının yanına kaçabildiğini aktaran Kaya, "Arkadaşlarım beni ambulansa götürdüler. Durumum iyi, ısırıklar var. Bir bileğimde ufak bir kırık varmış. Biraz ağrılarım oluyor, sağ elimdeki ısırıklar daha derin." ifadelerini kullandı.

  • Özkan Kaya, "gönüllü orman işçisi" olmayı sürdüreceğini ve yangının kontrol altına alınmasına çok sevindiğini sözlerine ekledi.

Kazdağları’nda dumandan kaçan ayı orman gönüllüsüne saldırdı
GÜNDEM
Kazdağları’nda dumandan kaçan ayı orman gönüllüsüne saldırdı

Kazdağları’nda orman yangını: 29 helikopter ve 4 uçakla müdahale sürüyor
FOTOĞRAF 23
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Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saat 09.18'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 29 helikopter katıldı.
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Yangın, yaklaşık 50 hektar alanda etkili oldu.
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Saat 20.00 sıralarında ise havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sonlandırıldı.
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Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi sabaha kadar sürdü.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
Title
Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
Title
Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
Title
Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
Title
Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
Title
Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
Title
Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
Title
Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
Title
Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Title
Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
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Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Title
Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Title
Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Title
Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Title
Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Title
Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Title
Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Kazdağları’nda orman yangını: 29 helikopter ve 4 uçakla müdahale sürüyor
Balıkesir 'de Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde dün sabah başlayan yangın gece boyu devam etti. Gece ara verilen hava müdahalesi ise günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerle yeniden başladı. Yangına havadan 29 helikopter, 4 uçak ile karadan da 30 arozöz ve 140 personel müdahale ediyor.


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