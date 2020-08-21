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Gündem Kendisinden şikayetçi olan kadınlara sokak ortasında bıçak çekti Vatandaşlar tepki gösterince polise koştu
RİZE

Kendisinden şikayetçi olan kadınlara sokak ortasında bıçak çekti: Vatandaşlar tepki gösterince polise koştu

Rize'de yaşayan M.A. sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle kadınlar şikayetçi oldu. Yolda gördüğü kadınlara yol ortasında bıçak çeken M.A., vatandaşlar tepki gösterince, polis merkezine koştu.

Haber Merkezi DHA
Kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı.
Kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı.

M.A., yaklaşık 1 ay önce sosyal medya hesabından kadınları küçük düşüren mesajlar paylaştı. Yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Dün akşam da şikayetçi kadınlardan bazıları ile yolda karşılaştı. M.A., çıkan tartışmada kadınlara bıçak çekti. Duruma, vatandaşlar ve esnaf tepki gösterdi. Korkuya kapılan M.A., kaçarak polis merkezine sığındı. Yaşanan kovalamacada 1 kişi yere düşerek, yaralandı.

Kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı.
  • M.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yaşananlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı.

Öte yandan M.A.’nın sosyal medya hesabından, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fındıklı Belediyesi personeli Alihan Şengül’ün adı ile "Allah çocuklarınızın sonunu da Alihan Şengül gibi yapsın" şeklinde paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.

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