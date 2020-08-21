Kendisinden şikayetçi olan kadınlara sokak ortasında bıçak çekti: Vatandaşlar tepki gösterince polise koştu

M.A., yaklaşık 1 ay önce sosyal medya hesabından kadınları küçük düşüren mesajlar paylaştı. Yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Dün akşam da şikayetçi kadınlardan bazıları ile yolda karşılaştı. M.A., çıkan tartışmada kadınlara bıçak çekti. Duruma, vatandaşlar ve esnaf tepki gösterdi. Korkuya kapılan M.A., kaçarak polis merkezine sığındı. Yaşanan kovalamacada 1 kişi yere düşerek, yaralandı.

Kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı.

M.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yaşananlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı.

Öte yandan M.A.’nın sosyal medya hesabından, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fındıklı Belediyesi personeli Alihan Şengül’ün adı ile "Allah çocuklarınızın sonunu da Alihan Şengül gibi yapsın" şeklinde paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.



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