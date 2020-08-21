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Koronavirüs Rizeli vatandaşlardan örnek davranış 216 kişi gönüllü karantinada
TÜRKİYE

Rizeli vatandaşlardan örnek davranış: 216 kişi gönüllü karantinada

Koronavirüs salgını etkilerini sürdürmesine rağmen, vatandaşların tedbirleri gevşetmesi nedeniyle son günlerde vaka sayılarında artış yaşanıyor. Rize'de ise 216 kişinin yaşadığı bir apartmanda sağlık çalışanlarına destek olmak için örnek bir uygulama başlatıldı. Binanın yöneticisi tarafından alınan kararla 'gönüllü karantina' uygulanıyor. Sekiz katlı apartmanda mecbur olmadıkça giriş-çıkışa izin verilmiyor. Girişinde ateş ölçümü yapılan apartmanda yaşayanlar, karantinadan memnun.

Haber Merkezi DHA
Rizeli vatandaşlar karantina kurallarına riayet ediyor.
Rizeli vatandaşlar karantina kurallarına riayet ediyor.

Rize'nin Müftü Mahallesi'nde bulunan Hicri 1403 sitesindeki C blokta yaşayanlar, 'gönüllü' karantina uyguluyor. Yönetici İsmail Kazdal’ın aldığı kararla uygulanan karantinada, mecbur kalmadıkça 8 katlı binaya giriş-çıkışa izin verilmiyor. 216 kişinin yaşadığı apartmanın girişinde, ateş ölçümü yapılıyor. Çocukların kısa süreliğine dışarı çıkıp oyun oynamalarına izin verilen apartmanda yaşayanlar alınan kararları yerine getiriyor.

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"Devletimize, sağlıkçılarımıza yardımcı olalım dedik"

Yönetici İsmail Kazdal, “Elimizi taşın altına koymak için yola çıktık. ‘Devletimize, sağlıkçılarımıza yardımcı olalım’ dedik, karantina uygulaması yaptık. Apartmanımızda giriş çıkışları kontrol altına aldık. Kendi karantinamızı kendimiz uyguluyoruz. İlk başta apartman sakinlerimiz biraz tepki gösterse de şimdi herkes kurallara riayet ediyor. Zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor, apartmana kimsenin girmesine müsaade etmiyoruz" dedi.

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  • Apartmana girenlere ateş ölçümünün yapıldığını belirten Kazdal, "Dışarı çıkanları maske konusunda uyarıyoruz. Önlemlerimizi aldık, şu anda apartmanda bir sıkıntı yaşanmıyor. Benim işim olduğu zamanlarda apartmanın girişinde eşim nöbette. Akşamları da kameradan evden takip, ediyorum” şeklinde konuştu.

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"Kurallara riayet ediyoruz"

Apartmanda yaşayan Emrullah Kalça da “Yöneticimiz İsmail abiye çok teşekkür ediyorum. Hepimizin sağlığı açısından çok güzel bir uygulama hayata koydu. Koyduğu kurallara riayet ediyoruz” diye konuştu.

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