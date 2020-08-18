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TÜRKİYE

Son dakika Çankırı haberleri: Çankırı’da koronavirüs tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı

Koronavirüs vakalarında patlama yaşanınca iki köy daha karantinaya alındı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Çankırı'da yaşanan vaka artışı nedeniyle iki köy karantina altına alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27. ve 72. maddeleri gereğince 17 Ağustos 2020 tarih ve saat 21.00’den itibaren 14 gün karantinaya alınmasına; 14 gün sonunda kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına devam edilerek istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verildi.

Haber Merkezi İHA
Çankırı/Korgun
Çankırı/Korgun

Çankırı’da koronavirüs tedbirleri kapsamında iki köy daha karantina altına alındı.

Dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında çeşitli önemler alınmaya devam ediyor.

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VAKALARDA CİDDİ ARTIŞ YAŞANDI

  • Çankırı’nın Korgun İlçe Kaymakamlığınca yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Bugay ve Çukurören köylerinde Kovid-19 vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27. ve 72. maddeleri gereğince 17 Ağustos 2020 tarih ve saat 21.00’den itibaren 14 gün karantinaya alınmasına; 14 gün sonunda kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına devam edilerek istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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