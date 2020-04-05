Gündem Köylülerden gönüllü karantina Girişe bu pankartı astılar
OSMANİYE TÜRKİYE

Köylülerden gönüllü karantina: Girişe bu pankartı astılar

Köylülerden gönüllü karantina: Girişe bu pankartı astılar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünün girişine “Köye girmek yasak” yazılı pankart asan köylüler kendilerini gönüllü karantinaya aldı. Bu köye yabancıların girişinin yasaklandığını açıklayan köy sakinleri, gelen misafirlerin bu durumu anlayışla karşılamasını istedi.

Haber Merkezi İHA
Aydınlar köyü
Aydınlar köyü

Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısı her geçen gün artarken, Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyü Göçmenler Mahallesi’nde yaşayan köylüler tedbir amaçlı kendilerini karantina altına aldı.

Köyün girişine “Köye girmek yasak” yazılı pankart asan köylüler, yolun üzerine duba koyarak girişleri yasakladı. Köylüler, yabancılar, seyyar satıcılar, hurdacı veya çerçilerin köye girişini yasakladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Aydınlar köyü sakini Mahmut Üstün, koronavirüs tedbiri kapsamında böyle bir karar aldıklarını belirterek, “Koronavirüs dolayısıyla mahallemize yabancı insanların hurdacıların çerçilerin girmesini geçici olarak engelliyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimizin de bizi anlayışla karşılamasını rica ediyorum. Evde hayat var, evden çıkmayın” dedi.

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